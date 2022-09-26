Владислав Осадчий: Самые распространенные ошибки новичков на фондовом рынке

Известный экономист и лицензированный финансовый консультант Владислав Осадчий сформулировал 7 самых распространенных ошибок новичков на фондовом рынке.

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1. Не определен риск-профиль. Вы не знаете свое отношение к рискам и из-за этого у вас нет индивидуально подобранной стратегии под ваш риск-профиль.

2. Нет четкой цели. Для чего вам инвестиции? Что вы хотите от них получить? Не прописаны цели в денежном эквиваленте. Нет четкой цели — не будет и денег.

3. Излишняя самоуверенность в своих действиях. Мало знаний, много эмоций. На рынке включается азарт и хочется легкой наживы.

4. Нет четкого списка источников информации. Форумы и чаты источником информации не считаются. Там субъективные мнения таких же инвесторов, некоторых совсем без опыта. Будьте осторожны.

5. Нет четкого алгоритма как анализировать актив на предмет покупки. Какой анализ проводить? Зачем? Где искать информацию? Как ее интерпретировать?

6. У вас открыт брокерский счет, но вы не знаете размера комиссий и налоговых нюансов. Это может вызвать неприятные сюрпризы в дальнейшем. А также дополнительные расходы, которых можно избежать.

7. Вы сильно полагаетесь на рекламу и на банковские продукты (структурные облигации, инвестиционные облигации и прочее). Все эти продукты выгодны не для вас, а для банков. И в них много подводных камней. Нужно внимательно читать договора.

Андрей Бельков