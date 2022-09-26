Владислав Осадчий: Найпоширеніші помилки новачків на фондовому ринку

Відомий економіст та ліцензований фінансовий консультант Владислав Осадчий сформулював 7 найпоширеніших помилок новачків на фондовому ринку

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1. Не визначено ризик-профіль. Ви не знаєте своє ставлення до ризиків і тому у вас немає індивідуально підібраної стратегії під ваш ризик-профіль.

2. Немає чіткої мети. Навіщо вам інвестиції? Що ви хочете отримати від них? Не прописані цілі у грошовому еквіваленті. Немає чіткої мети – не буде й грошей.

3. Зайва самовпевненість у діях. Мало знань, багато емоцій. На ринку вмикається азарт і хочеться легкої наживи.

4. Немає чіткого переліку джерел інформації. Форуми та чати джерелом інформації не вважаються. Там суб'єктивні думки таких самих інвесторів, деяких зовсім без досвіду. Будьте уважні.

5. Немає чіткого алгоритму як аналізувати актив щодо купівлі. Який аналіз проводити? Навіщо? Де шукати інформацію? Як її інтерпретувати?

6. У вас відкритий брокерський рахунок, але ви не знаєте розміру комісій та податкових нюансів. Це може викликати неприємні сюрпризи надалі. А також додаткові витрати, яких можна уникнути.

7. Ви сильно покладаєтеся на рекламу та на банківські продукти (структурні облігації, інвестиційні облігації та інше). Всі ці продукти вигідні не для вас, а для банків. І в них багато підводного каміння. Потрібно уважно читати договори.

Андрій Бєльков