Редкое проявление скорби: дельфин нес мертвого детеныша на спине (видео)

По словам ученых, было похоже, что самка дельфина просила о помощи, плавая вокруг лодки. Отснятая сцена напоминала траурную процессию. В Европе такое поведение морских млекопитающих заметили впервые.

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Сотрудники Ассоциации морских исследований Португалии (AIMM) заметили у берегов города Албуфейра необычное поведение стаи дельфинов. Один из них нес на своей спине своего мертвого детеныша. Об этом сообщает Metro.

Автор сюжета сказала, что отснятая сцена напоминала траурную процессию. Считается, что на территории Европы такое поведение морских млекопитающих заметили впервые. По словам ученых, было похоже, что самка дельфина просила о помощи, плавая вокруг лодки. Другие дельфины из стаи выпрыгивали выше, чем обычно, и издавали странные звуки.

Животное продолжало поднимать мертвого детеныша на поверхность океана на протяжении двух недель. Подобные случаи уже отмечались в Новой Зеландии, Австралии, Китае и США, но не в Европе.

[ + – ] Стая дельфинов плавает воруг лодки исследователей.

Сотрудники AIMM написали на официальном сайте, что им удалось зафиксировать крайне необычное поведение дельфинов для этого региона.

[ + – ] Другие представители стаи дельфинов тоже вели себя необычно. Фото: Скриншот

"Я плакала, это было душераздирающее зрелище, было больно смотреть. Но в то же время и интересно, ведь это что-то новое, мы поняли, что прежде подобное не документировали", — отметила представительница команды исследователей Маргарита Самсонова.

[ + – ] Это редкое проявление чувст у дельфинов, но за пределами Европы подобные случаи уже фиксировались.

"Мы заметили группу из примерно 25 дельфинов и самку с мертвым детенышем, она определенно пыталась поднять его на поверхность. Это было похоже на проявление скорби с ее стороны, других животных из стаи тоже вели себя необычно", — объяснила исследователь.

[ + – ] Ученые отметили странные звуки, которые издавали животные.

Помимо других интересных фактов о дельфинах, известно, что эти интеллектуально развитые существа остаются с погибшими молодыми особями в течение определенного времени после гибели.

Напомним, что большая белая акула с GPS-датчиком нарисовала свой портрет. На карте маршрута хищника в Атлантическом океане просматриваются четкие очертания самой акулы — с очерченными плавниками, хвостом и пр.

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