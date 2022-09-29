Рідкісний прояв скорботи: дельфін ніс мертве дитинча на спині (відео)

За словами вчених, було схоже, що самка дельфіна просила допомоги, плаваючи навколо човна. Знята сцена нагадувала траурну процесію. У Європі таку поведінку морських ссавців помітили вперше.

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Співробітники Асоціації морських досліджень Португалії (AIMM) помітили біля берегів міста Албуфейра незвичайну поведінку зграї дельфінів. Один із них ніс на своїй спині своє мертве дитинча. Про це повідомляє Metro.

Авторка сюжету сказала, що відзнята сцена нагадувала траурну процесію. Вважається, що на території Європи таку поведінку морських ссавців помітили вперше. За словами вчених, було схоже, що самка дельфіна просила допомоги, плаваючи навколо човна. Інші дельфіни зграї вистрибували вище, ніж зазвичай, і видавали дивні звуки.

Тварина продовжувала піднімати мертве дитинча на поверхню океану протягом двох тижнів. Подібні випадки вже траплялися в Новій Зеландії, Австралії, Китаї та США, але не в Європі.

[ + – ] Зграя дельфінів плаває навколо човна дослідників

Співробітники AIMM написали на офіційному сайті, що їм вдалося зафіксувати вкрай незвичайну поведінку дельфінів для цього регіону.

[ + – ] Інші представники зграї дельфінів теж поводилися незвично Фото: Скриншот

"Я плакала, це було несамовите видовище, було боляче дивитися. Але водночас і цікаво, адже це щось нове, ми зрозуміли, що раніше подібне не документували", — зазначила представниця команди дослідників Маргарита Самсонова.

[ + – ] Це рідкісний прояв почуттів у дельфінів, але за межами Європи подібні випадки вже фіксувалися

"Ми помітили групу з приблизно 25 дельфінів і самку з мертвим дитинчам, вона, безперечно, намагалася підняти його на поверхню. Це було схоже на прояв скорботи з її боку, інші тварини зі зграї теж поводилися незвичайно", — пояснила дослідниця.

[ + – ] Учені відзначили дивні звуки, які видавали тварини

Крім інших цікавих фактів про дельфінів, відомо, що ці інтелектуально розвинені істоти залишаються із загиблими молодими особинами протягом певного часу після загибелі.

Нагадаємо, що велика біла акула з GPS-датчиком намалювала свій портрет. На карті маршруту хижака в Атлантичному океані проглядаються чіткі контури самої акули — з окресленими плавцями, хвостом та ін.

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