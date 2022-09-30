Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье всегда будут считаться украинскими, — Лиз Трасс

По словам британского премьера, Путину нельзя позволить менять международные границы с помощью грубой силы. Страны Запада позаботятся о том, чтобы Россия проиграла эту войну.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает регионы Донецка, Запорожья, Луганска и Херсона как составные части РФ, передает Sky News.

Трасс сказала об этом в пятницу, 30 сентября, перед ожидающимся обращением российского президента Владимира Путина, в котором он, предположительно, заявит о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины после состоявшихся псевдореферендумов.

"Владимир Путин вновь действовал в нарушение международного права, пренебрегая жизнями украинцев, которых он якобы представляет. Великобритания никогда не будет пренебрегать суверенной волей этих людей, и мы никогда не признаем регионы Донецка, Запорожья, Луганска и Херсона как что-либо еще, кроме территорий Украины", — сказала британский премьер-министр, добавив, что Путину нельзя позволить менять международные границы с помощью грубой силы.

"Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну", — сказала Трасс.

Напомним, что, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, 30 сентября захваченные территории Украины войдут в состав РФ.

Ранее Фокус сообщал, что украинские силы, вероятно, окружили российские войска в Лимане. По информации военных исследователей, контрнаступление ВСУ идет с трех направлений, при этом перерезаются все линии снабжения ВС РФ.