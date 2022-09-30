Донецьк, Луганськ, Херсон і Запоріжжя завжди вважатимуться українськими, — Ліз Трасс

За словами британської прем'єрки, Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили. Країни Заходу подбають про те, щоб Росія програла цю війну.

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Прем'єр-міністриня Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає регіони Донецька, Запоріжжя, Луганська та Херсона як частини РФ, передає Sky News.

Трасс сказала про це в п'ятницю, 30 вересня, перед очікуваним зверненням російського президента Володимира Путіна, в якому він, ймовірно, заявить про приєднання до складу РФ окупованих територій України після псевдореферендумів, що відбулися.

"Володимир Путін знову діяв порушуючи міжнародне право, нехтуючи життям українців, яких він нібито представляє. Велика Британія ніколи не буде нехтувати суверенною волею цих людей, і ми ніколи не визнаємо регіони Донецька, Запоріжжя, Луганська та Херсона як щось ще, крім територій України", — сказала британська прем'єр-міністриня, додавши, що Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили.

"Ми подбаємо про те, щоб він програв цю незаконну війну", — сказала Трасс.

Нагадаємо, що, за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, 30 вересня захоплені території України увійдуть до складу РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що українські сили, ймовірно, оточили російські війська у Лимані. За інформацією військових дослідників, контрнаступ ЗСУ йде з трьох напрямків, при цьому перерізаються всі лінії постачання ЗС РФ.