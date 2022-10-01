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Акула плавала по улицам Флориды во время урагана Иэн: эксперты подтвердили видео

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Фото: Twitter | Видео с уличной акулой набрало более 12 млн просмотров за сутки.

На видео животное с характерным плавником барахтается в залитой водой газоне. Профессиональные фактчекеры из The Associated Press проверили метаданные и сообщили, что животное похоже на молодую акулу.

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Территория вокруг дома в городе Форт-Майерс в штате Флорида превратилась в сцену из фильма "Челюсти" после того, как на побережье американского штата обрушился ураган Иэн, один из сильнейших ураганов. Видео было опубликовано в Twitter.

На видеозаписи некое существо мечется в воде, а на поверхности залитого водой газона виднеется характерный плавник. Местные жители прозвали загадочную рыбу "уличной акулой".

Акула заметили на улице во время урагана Иэн.

За сутки видеозапись набрала свыше 12 млн просмотров в Twitter. Пользователи удивлялись и при этом высказывали сомнения в том, действительно ли это акула, из-за часто появляющихся мемов и фейковых видео с акулами.

Акула заплыла на улицу во время шторма. акула на улице, ураган Иэн, флорида ураган Fullscreen
Акула заплыла на улицу во время шторма.

Профессиональный фактчекеры из новостного агентства Storyful и The Associated Press проверили метаданные записи и подтвердили, что на видео действительно акула.

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Некоторые журналисты сомневаются, акула ли это или другая большая рыба.

"После пяти лет, на протяжении которых приходилось опровергать фейковые видео с акулами, которые появлялись после очередного урагана или наводнения, передо мной действительно уличная акула", — отметил журналист Джейн Литвиненко.

Сотрудники AP сомневаются, акула ли это или какая-то другая большая рыба. На записи виднеется плавник, но это единственное, что указывает на морского хищника. Представители агентства ссылаются на слова двух экспертов, один из которых сказал, что это, по-видимому, молодая акула, а, по словам другого, сложно сказать с определенностью, что именно это.

Напомним, что большая белая акула с GPS-датчиком нарисовала автопортрет в Атлантическом океане. На карте маршрута акулы видны четкие очертания самого хищника — с плавником, хвостом и пр.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии рыбак поймал глубоководную акулу со зловещей улыбкой и огромными глазами. Животное подняли с глубины 650 метров, такие представители семейства акул редко попадаются на крючок.