Акула плавала вулицями Флориди під час урагану Ієн: експерти підтвердили відео

На відео тварина з характерним плавцем борсається в залитому водою газоні. Професійні фактчекери із The Associated Press перевірили метадані та повідомили, що тварина схожа на молоду акулу.

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Територія навколо будинку у місті Форт-Майєрс у штаті Флорида перетворилася на сцену із фільму "Щелепи" після того, як на узбережжі американського штату обрушився ураган Ієн, один із найсильніших ураганів. Відео було опубліковано у Twitter.

На відеозаписі якась істота метається у воді, а на поверхні залитого водою газону видніється характерний плавець. Місцеві жителі прозвали загадкову рибу "вуличною акулою".

[ + – ] Акулу помітили на вулиці під час урагану Ієн

За добу відеозапис набрав понад 12 млн переглядів у Twitter. Користувачі дивувалися і при цьому висловлювали сумніви в тому, чи дійсно це акула, через меми і фейкові відео з акулами, що часто з'являються.

[ + – ] Акула запливла навулицю під час шторму

Професійний фактчекери з агентства новин Storyful і The Associated Press перевірили метадані записи і підтвердили, що на відео дійсно акула.

[ + – ] Деякі журналісти сумніваються, це акула чи інша велика риба

"Після п'яти років, протягом яких доводилося спростовувати фейкові відео з акулами, які з'являлися після чергового урагану чи повені, переді мною справді вулична акула", — зазначив журналіст Джейн Литвиненко.

Співробітники AP сумніваються, це акула чи якась інша велика риба. На записі видно плавник, але це єдине, що вказує на морського хижака. Представники агентства посилаються на слова двох експертів, один з яких сказав, що це, мабуть, молода акула, а, за словами іншого, важко сказати з певністю, що саме це.

Нагадаємо, що велика біла акула із GPS-датчиком намалювала автопортрет в Атлантичному океані. На карті маршруту акули видно чіткі контури хижака — з плавцем, хвостом тощо.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії рибалка спіймав глибоководну акулу зі зловісною усмішкою і величезними очима. Тварину підняли з глибини 650 метрів, такі представники сімейства акул рідко трапляються на гачок.