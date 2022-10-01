В Испании у профессора химии не удался эксперимент: от взрыва пострадали 18 человек (видео)

Посмотреть на опыты с жидким азотом во время фестиваля науки пришли около 300 человек, среди них были и дети. Пострадавшие получили ожоги и повреждения от металлических частей разорвавшихся бочек.

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Накануне во время фестивале науки в испанском городе Жирона (провинция Каталония) сотрудники местного университета устроили химический эксперимент с жидким азотом. В результате взрыв получился большим, чем ожидалось, пострадали 18 человек. Среди них 10 детей. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудники местного университета разместили бочки с жидким азотом перед собравшейся группой из 200-300 человек. В основном это были дети и несколько родителей, многие держали в руках телефоны. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести и повреждения от металлических частей разорвавшихся бочек.

На видео мужчина помещает неизвестную субстанцию в бочку, затем емкости ставят друг на друга. После непродолжительного отсчета следует взрыв, и собравшаяся толпа оказывается дыму.

[ + – ] Видео химического эксперимента с жидким азотом.

Среди пострадавших — профессор Дени Хаминез, который проводил эксперимент, и его ассистент.

Больше всех досталось 5-летней девочке, ее доставили в больницу вместе с еще четырьмя другими серьезно пострадавшими — это двое детей в возрасте 10 и 12 лет, а также женщина и мужчина, 47 и 31 лет.

Других 13 получивших травмы уже выписали из больницы.

Пресс-секретарь Университета Жироны Сальвадор Марти заверил, что прежде эксперимент с азотом уже неоднократно проводился, и все проходило гладко.

Напомним, что ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, почему древние живые сохраняются в виде окаменелостей.

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