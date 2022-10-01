В Іспанії у професора хімії не вдався експеримент: від вибуху постраждали 18 людей (відео)

Подивитися на досліди з рідким азотом під час фестивалю науки прийшли майже 300 осіб, серед них були й діти. Постраждалі отримали опіки та пошкодження від металевих частин бочок, що розірвалися.

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Напередодні під час фестивалю науки в іспанському місті Жирона (провінція Каталонія) співробітники місцевого університету влаштували хімічний експеримент із рідким азотом. Унаслідок вибух вийшов більшим, ніж очікувалося, постраждали 18 людей. Зокрема 10 дітей. Про це повідомляє The Sun.

Співробітники місцевого університету розмістили бочки з рідким азотом перед групою, що зібралася, з 200-300 осіб. Переважно це були діти та кілька батьків, багато хто тримав у руках телефони. Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості та пошкодження від металевих частин бочок, що розірвалися.

На відео чоловік поміщає невідому субстанцію в діжку, потім ємності ставлять одну на одної. Після нетривалого відліку слідує вибух, і натовп, що зібрався, опиняється у диму.

[ + – ] Відео хімічний експеримент із рідким азотом

Серед постраждалих — професор Дені Хамінез, який проводив експеримент, і його помічник.

Найбільше дісталося 5-річній дівчинці, її доправили до лікарні разом із ще чотирма іншими серйозно постраждалими — це двоє дітей віком 10 та 12 років, а також жінка та чоловік, 47 та 31 років.

Інших 13 осіб, які отримали травми, вже виписали з лікарні.

Прессекретар Університету Жирони Сальвадор Марті запевнив, що раніше експеримент з азотом уже неодноразово проводився, і все проходило гладко.

Нагадаємо, що вчені провели експеримент, щоб з'ясувати, чому стародавні живі зберігаються у вигляді скам'янілостей.

Раніше Фокус повідомляв, що під час урагану Ієн вулицями Флориди плавала акула, фактчекери підтвердили зняте відео. На записі тварина з характерним плавцем борсається у воді на вулиці.