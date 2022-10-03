Береговая охрана США показала, как спасала людей во время урагана во Флориде (видео)

Шторм и сильные ветры разрушили жилые дома на острове в Атлантическом океане. Местные жители оказались буквально отрезанными от материковой Америки.

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Береговая охрана США поделилась динамичными кадрами, снятыми во время спасательной операции, в ходе которой эвакуировали жителей острова Санибел во Флориде, на который обрушился ураган Иэн. Видеозапись опубликована на YouTube-канале 10 Tampa Bay.

Шторм и сильные ветры разрушили жилые дома на острове в штате Флорида, он оказался буквально отрезанным от материковой Америки, поэтому пришлось проводить масштабную спасательную операцию, в которой участвовала команда спасателей MH-65 "Дельфин".

[ + – ] Женщину поднимают на вертолет в корзине.

Офицер Тайлер Килбейн, на шлеме которого была установлена камера GoPro, помог подняться на вертолет пожилой женщине с внуком, которые живут в одном из районов острова. Эти люди ждали помощи на крыльце дома вместе с собакой.

[ + – ] Мужчину поднимают с домашним животным.

Килбейн похвалил их за то, что с помощью куска зеркала они привлекли внимание спасателей на вертолете.

[ + – ] Жители использовали куски зеркал, чтобы привлечь внимание.

Вначале в прикрепленную к вертолету корзину села женщина, а затем подняли молодого человека с собакой.

[ + – ] Женщину поднимают на вертолет, в руках она держит переноску с котом.

После этого спасатели подняли на борт других жителей острова.

[ + – ] Мужчина ждет своей очереди, чтобы подняться на борт вертолета. В руках — сумка с самыми необходимыми вещами.

Сотрудник береговой охраны сравнил это с военной операцией. На острове наблюдались сложности с мобильной связью, не у всех жителей работали телефоны, и пострадавшим пришлось полагаться на другие сигнальные средства, чтобы привлечь к себе внимание, такие как куски стекла или зеркала.

[ + – ] Спасательная операция во Флориде.

Ранее Фокус сообщал, что турист в Бразилии выжил после падения с высоты 100 метров. Упавшего в ущелье мужчину доставали с помощью корзины, которую спустили с вертолета сотрудники бразильских ВВС.

Напомним, что мать и трехлетняя дочь чудом выжили после трех дней, проведенных в джунглях, где обитают ягуары. По словам женщины, пришлось собирать воду со скалы и пить, чтобы не допустить обезвоживания организма. Поисковая операция длилась несколько суток. Женщину нашли с помощью дрона.