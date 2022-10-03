Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
c-post__social
Світ

Берегова охорона США показала, як рятувала людей під час урагану у Флориді (відео)

Співробітник рятувальної команди MH-65 "Дельфін"., рятувальна операція, ураган Ієн, флорида ураган,
Фото: скриншот | Співробітник рятувальної команди MH-65 "Дельфін"

Шторм та сильні вітри зруйнували житлові будинки на острові в Атлантичному океані. Місцеві жителі опинилися буквально відрізаними від материкової Америки.

Related video

Берегова охорона США поділилася динамічними кадрами, знятими під час рятувальної операції, під час якої евакуювали жителів острова Санібел у Флориді, на який звалився ураган Іан. Відеозапис опубліковано на YouTube-каналі 10 Tampa Bay.

Шторм та сильні вітри зруйнували житлові будинки на острові у штаті Флорида, він виявився буквально відрізаним від материкової Америки, тому довелося проводити масштабну рятувальну операцію, в якій брала участь команда рятувальників MH-65 "Дельфін".

Жінку піднімають на вертольоті у кошику. Fullscreen
Жінку піднімають на вертоліт у кошику

Офіцер Тайлер Кілбейн, на шоломі якого встановлена камера GoPro, допоміг піднятися на вертоліт літній жінці з онуком, які мешкають в одному з районів острова. Ці люди чекали на допомогу на ґанку вдома разом із собакою.

Чоловіка піднімають із свійською твариною. Fullscreen
Чоловіка піднімають із домашньою твариною

Кілбейн похвалив їх за те, що за допомогою шматка дзеркала вони привернули увагу рятувальників на гелікоптері.

Мешканці використовували шматки дзеркал, щоби привернути увагу.

Спочатку у прикріплений до вертольота кошик сіла жінка, а потім підняли юнака із собакою.

Жінку піднімають на вертоліт, ураган Єн, флорида ураган Fullscreen
Жінку піднімають на вертоліт, у руках вона тримає переноску з котом

Після цього рятувальники підняли на борт інших мешканців острова.

, рятувальна операція, ураган Ієн, флорида ураган Fullscreen
Чоловік чекає на свою чергу, щоб піднятися на борт вертольота. У руках — сумка із найнеобхіднішими речами

Співробітник берегової охорони порівняв це з військовою операцією. На острові спостерігалися складнощі з мобільним зв'язком, не у всіх мешканців працювали телефони, і потерпілим довелося покладатися на інші сигнальні засоби, щоб привернути до себе увагу, такі як шматки скла або дзеркала.

, рятувальна операція, ураган Ієн, флорида ураган, Рятувальна операція у Флориді. Fullscreen
Рятувальна операція у Флориді

Раніше Фокус повідомляв, що турист у Бразилії вижив після падіння з висоти 100 метрів. Чоловік, який впав в ущелину, діставали за допомогою кошика, який спустили з вертольота співробітники бразильських ВПС.

Нагадаємо, що мати та трирічна дочка дивом вижили після трьох днів, проведених у джунглях, де мешкають ягуари. За словами жінки, довелося збирати воду зі скелі та пити, щоб не допустити зневоднення організму. Пошукова операція тривала кілька діб. Жінку знайшли за допомогою дрона.