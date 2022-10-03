Берегова охорона США показала, як рятувала людей під час урагану у Флориді (відео)

Шторм та сильні вітри зруйнували житлові будинки на острові в Атлантичному океані. Місцеві жителі опинилися буквально відрізаними від материкової Америки.

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Берегова охорона США поділилася динамічними кадрами, знятими під час рятувальної операції, під час якої евакуювали жителів острова Санібел у Флориді, на який звалився ураган Іан. Відеозапис опубліковано на YouTube-каналі 10 Tampa Bay.

Шторм та сильні вітри зруйнували житлові будинки на острові у штаті Флорида, він виявився буквально відрізаним від материкової Америки, тому довелося проводити масштабну рятувальну операцію, в якій брала участь команда рятувальників MH-65 "Дельфін".

[ + – ] Жінку піднімають на вертоліт у кошику

Офіцер Тайлер Кілбейн, на шоломі якого встановлена камера GoPro, допоміг піднятися на вертоліт літній жінці з онуком, які мешкають в одному з районів острова. Ці люди чекали на допомогу на ґанку вдома разом із собакою.

[ + – ] Чоловіка піднімають із домашньою твариною

Кілбейн похвалив їх за те, що за допомогою шматка дзеркала вони привернули увагу рятувальників на гелікоптері.

[ + – ] Мешканці використовували шматки дзеркал, щоби привернути увагу.

Спочатку у прикріплений до вертольота кошик сіла жінка, а потім підняли юнака із собакою.

[ + – ] Жінку піднімають на вертоліт, у руках вона тримає переноску з котом

Після цього рятувальники підняли на борт інших мешканців острова.

[ + – ] Чоловік чекає на свою чергу, щоб піднятися на борт вертольота. У руках — сумка із найнеобхіднішими речами

Співробітник берегової охорони порівняв це з військовою операцією. На острові спостерігалися складнощі з мобільним зв'язком, не у всіх мешканців працювали телефони, і потерпілим довелося покладатися на інші сигнальні засоби, щоб привернути до себе увагу, такі як шматки скла або дзеркала.

[ + – ] Рятувальна операція у Флориді

Раніше Фокус повідомляв, що турист у Бразилії вижив після падіння з висоти 100 метрів. Чоловік, який впав в ущелину, діставали за допомогою кошика, який спустили з вертольота співробітники бразильських ВПС.

Нагадаємо, що мати та трирічна дочка дивом вижили після трьох днів, проведених у джунглях, де мешкають ягуари. За словами жінки, довелося збирати воду зі скелі та пити, щоб не допустити зневоднення організму. Пошукова операція тривала кілька діб. Жінку знайшли за допомогою дрона.