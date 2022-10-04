Редкое явление: белая акула подплыла к гребцам и разделила их как мишени перед атакой (видео)

Подобные случаи бывают редко. Акула намеренно подошла близко и сделала паузу в равноудаленной точке от двух потенциальных целей.

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У побережья Калифорнии крупная акула преследовала двух гребцов на досках, а после разделила их как две свои мишени перед нападением. Видео инцидента опубликовал Скотт Фейрчайлд в Instagram.

Хищник кружил вокруг двух лодочников на мелководье, что обычно делают акулы во время активной охоты. Однако затем она замедлила ход и проплыла между гребцами.

[ + – ] Иногда белые акулы проявляют любопытство.

По словам блогера, снявшего видео, иногда белые акулы проявляют любопытство, но, как правило, на первом месте для них всегда самосохранение. Подобные же случаи бывают редко. Акула намеренно приблизилась и сделала паузу в равноудаленной точке от двух своих потенциальных мишеней, нарисовав идеальный треугольник. Затем она прошла между двумя досками и уплыла.

[ + – ] Сложно сказать, с какой разновидностью акулы пришлось столкнуться гребцам в Калифорнии.

По словам автора ролика, он делится видеозаписями о встречах с акулами, пытаясь изменить общественное мнение об этих ловких подводных охотниках.

"Большие белые акулы — это не какие-то безмозглые монстры, хотя их и принято очернять в кинематографе или новостях", — написал он в недавнем посте, добавив, что эти умные животные с развитыми навыками заслуживают уважения и защиты.

Напомним, что акула плавала по улицам Флориды во недавнего время урагана Иэн. Эксперты подтвердили подлинность видео. На записи морской хищник с характерным плавником барахтается в воде. Аналитики из The Associated Press проверили метаданные и сделали вывод о том, что это, скорее всего, молодая особь.

Ранее Фокус сообщал, что гигантская акула расправилась с аллигатором весом 500 кг. Океанское дно скрывают ужасающе огромное существо, которое прежде не было исследовано.