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Рідкісне явище: біла акула підпливла до веслярів і розділила їх як мішені перед атакою (відео)

Акула біля узбережжя Каліфорнії.
Акула біля узбережжя Каліфорнії

Такі випадки трапляються рідко. Акула навмисне підійшла близько і зробила паузу в рівновіддаленій точці від двох потенційних цілей.

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Біля узбережжя Каліфорнії велика акула переслідувала двох веслярів на дошках, а потім розділила їх як дві свої мішені перед нападом. Відео інциденту опублікував Скотт Фейрчайлд в Instagram.

Хижак кружляв навколо двох човнярів на мілководді, що зазвичай роблять акули під час активного полювання. Однак потім вона сповільнила хід і пропливла між веслярами.

Іноді білі акули виявляють цікавість. Fullscreen
Іноді білі акули проявляють цікавість

За словами блогера, який зняв відео, іноді білі акули виявляють цікавість, але, як правило, на першому місці для них завжди є самозбереження. Такі випадки бувають рідко. Акула навмисне наблизилася і зробила паузу в рівновіддаленій точці від двох своїх потенційних мішеней, намалювавши ідеальний трикутник. Потім вона пройшла між двома дошками та попливла.

Важко сказати, з яким різновидом акули довелося зіткнутися веслярам у Каліфорнії

За словами автора ролика, він ділиться відеозаписами про зустрічі з акулами, намагаючись змінити громадську думку про цих спритних підводних мисливців.

"Великі білі акули — це не якісь безмозкі монстри, хоча їх і заведено очорняти в кінематографі або новинах", — написав він у нещодавньому пості, додавши, що ці розумні тварини з розвиненими навичками заслуговують на повагу та захист.

Нагадаємо, що акула плавала вулицями Флориди нещодавно урагану Ієн. Експерти підтвердили справжність відео. На записі морський хижак з характерним плавцем борсається у воді. Аналітики з The Associated Press перевірили метадані та зробили висновок про те, що це, найімовірніше, молода особина.

Раніше Фокус повідомляв, що гігантська акула розправилася з алігатором вагою 500 кг. Океанське дно приховують жахливо величезну істоту, яка раніше не досліджена.