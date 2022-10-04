Рідкісне явище: біла акула підпливла до веслярів і розділила їх як мішені перед атакою (відео)

Такі випадки трапляються рідко. Акула навмисне підійшла близько і зробила паузу в рівновіддаленій точці від двох потенційних цілей.

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Біля узбережжя Каліфорнії велика акула переслідувала двох веслярів на дошках, а потім розділила їх як дві свої мішені перед нападом. Відео інциденту опублікував Скотт Фейрчайлд в Instagram.

Хижак кружляв навколо двох човнярів на мілководді, що зазвичай роблять акули під час активного полювання. Однак потім вона сповільнила хід і пропливла між веслярами.

[ + – ] Іноді білі акули проявляють цікавість

За словами блогера, який зняв відео, іноді білі акули виявляють цікавість, але, як правило, на першому місці для них завжди є самозбереження. Такі випадки бувають рідко. Акула навмисне наблизилася і зробила паузу в рівновіддаленій точці від двох своїх потенційних мішеней, намалювавши ідеальний трикутник. Потім вона пройшла між двома дошками та попливла.

[ + – ] Важко сказати, з яким різновидом акули довелося зіткнутися веслярам у Каліфорнії

За словами автора ролика, він ділиться відеозаписами про зустрічі з акулами, намагаючись змінити громадську думку про цих спритних підводних мисливців.

"Великі білі акули — це не якісь безмозкі монстри, хоча їх і заведено очорняти в кінематографі або новинах", — написав він у нещодавньому пості, додавши, що ці розумні тварини з розвиненими навичками заслуговують на повагу та захист.

Нагадаємо, що акула плавала вулицями Флориди нещодавно урагану Ієн. Експерти підтвердили справжність відео. На записі морський хижак з характерним плавцем борсається у воді. Аналітики з The Associated Press перевірили метадані та зробили висновок про те, що це, найімовірніше, молода особина.

Раніше Фокус повідомляв, що гігантська акула розправилася з алігатором вагою 500 кг. Океанське дно приховують жахливо величезну істоту, яка раніше не досліджена.