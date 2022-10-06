Блогер перехитрил большую белую акулу с помощью тунца и снял пугающие кадры (фото)

Лондонский фотограф и режиссер умеет обращаться с акулами и часто подходит к ним на расстояние около метра.

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Фотограф из Лондона Юан Ранначан заманивает крупных хищников с помощью приманки. На опубликованных кадрах изображена белая акула с окровавленным ртом, которая тянется куском тунца. Пост об этом опубликован в Instagram.

У берега мексиканского острова Гуадалупе фотограф ведет регулярные наблюдения за крупными морскими животными, которые могут весить от 700 кг до 2 тонн.

[ + – ] Длина некоторых особей превышает 6 метров.

Через эту местность проходит маршрут мигрирующих морских и котиков, но это также и постоянная среда обитания больших белых акул, длина некоторых из них превышает 6 метров.

[ + – ] Тунец — излюбленное лакомство больших белых акул.

По словам блогера, некоторые акулы любят играть, когда рыбу используют в качестве приманки, тогда как другие, увидев клетки с ныряльщиками, сразу же уплывают.

[ + – ] "Акула полностью открывает свой рот, когда она знает, что добыча ей точно достанется", — пояснил автор фотографий.

Исследователь говорит, что обращает внимание на то, как меняется форма тела белой акулы, когда она открывает свою пасть.

"Если рот раскрыт, температура тела хищника снижается на несколько градусов, и нужно потратить много энергии, чтобы согреться", — объяснил автор снимков.

[ + – ] По его словам автора снимков, он наблюдал лишь несколько проявлений агрессии.

Ранначан умеет обращаться с акулами и не считает их слишком пугающими.

"Обычно я очень близко нахожусь с ними. В нескольких дюймах или метрах от акулы. Чаще всего они просто плавают рядом, выжидая подходящего мгновения, чтобы схватить приманку", — сказал блогер.

Напомним, что группа косаток истребляет белых акул у побережья ЮАР. В последние несколько лет ученые наблюдают, что акулы нередко выходят за пределы своего ареала, и уже удалось выяснить, почему это происходит.

Ранее Фокус сообщал о редком случае у побережья Калифорнии. Белая акула подплыла к гребцам и разделила их как мишени перед нападением.