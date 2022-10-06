Блогер перехитрив велику білу акулу за допомогою тунця та зняв страхітливі кадри (фото)

Лондонський фотограф та режисер вміє поводитися з акулами і часто підходить до них на відстань близько метра.

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Фотограф із Лондона Юан Ранначан заманює великих хижаків за допомогою приманки. На опублікованих кадрах зображено білу акулу із закривавленим ротом, яка тягнеться шматком тунця. Посаду про це опубліковано в Instagram.

На березі мексиканського острова Гвадалупе фотограф веде регулярні спостереження за великими морськими тваринами, які можуть важити від 700 кг до 2 тонн.

[ + – ] Довжина деяких особин перевищує 6 метрів

Через цю місцевість проходить маршрут міркування морських котиків, але це також і постійне місце проживання великих білих акул, довжина деяких з них перевищує 6 метрів.

[ + – ] Тунець — улюблені ласощі великих білих акул

За словами блогера, деякі акули люблять гратися, рибу використовуючи як приманку, тоді як інші, побачивши клітки з пірнальниками, відразу ж відпливають.

[ + – ] "Акула повністю відкриває свій рот, коли вона знає, що здобич їй точно дістанеться", — пояснив автор фотографій

Дослідник каже, що звертає увагу, як змінюється форма тіла білої акули, коли вона відкриває свою пащу.

"Якщо рота розкрито, температура тіла хижака знижується на кілька градусів, і потрібно витратити багато енергії, щоб зігрітися", — пояснив автор знімків.

[ + – ] За його словами, він спостерігав лише кілька проявів агресії

Ранначан вміє поводитися з акулами і не вважає їх надто страшними.

"Зазвичай я дуже близько перебуваю з ними. За кілька дюймів або метрів від акули. Найчастіше вони просто плавають поруч, вичікуючи потрібної миті, щоб схопити приманку", — сказав блогер.

Нагадаємо, що група косаток винищує білих акул біля узбережжя ПАР. В останні кілька років вчені спостерігають, що акули нерідко виходять за межі свого ареалу і вже вдалося з'ясувати, чому це відбувається.

Раніше Фокус повідомляв про рідкісний випадок біля узбережжя Каліфорнії. Біла акула підпливла до веслярів і поділила їх як мішені перед нападом.