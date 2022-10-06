"Не с завтрашнего, а с сегодняшнего дня": Лукашенко запретил рост цен на все в Беларуси

Белорусский президент также пригрозил ответственностью за расчеты задним числом и другие бухгалтерские махинации. А к предприятиям, которые на фоне президентского запрета уйдут с рынка, применят меры.

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Начиная с 6 октября на территории Беларуси вводится запрет на повышение абсолютно всех цен. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко после совещания с белорусскими экономистами, которое было посвящено вопросу инфляции, сообщает "БелТА".

Лукашенко раскритиковал чиновников за недостаточный контроль инфляционных процессов в стране и потребовал обеспечить справедливое ценообразование во всех сегментах рынка.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! — подчеркнул он, — С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены".

С его слов, цены пошли вверх после "ошалевшего всплеска" и сегодня их уровень запредельный.

Лукашенко также пригрозил ответственностью за нарушения, расчеты задним числом и прочие бухгалтерские махинации. Он предупредил, что ответственность коснется предприятия, которые на фоне президентского запрета объявят о закрытии и уйдут с рынка. К нарушителям будут применяться жесткие меры.

"Не дай бог какой-то магазин уйдет или будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие <…> Вы за это ответите", — пригрозил политик.

Вместе с тем, глава белорусского государства допустил и исключения по ряду позиций, а также назвал список чиновников, ответственных за такие решения.

Ранее Фокус разбирался, чем грозит Украине объявленный набор резервистов в Беларуси, о котором Лукашенко сообщил вслед за Путиным. Эксперт Игар Тишкевич, представляющий Украинский институт будущего, утверждает, что белорусских резервистов все же не отправят воевать в Украину.

Напомним, что Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины, тем не менее белорусские войска, по словам президента, не отправляют своих военнослужащих и не убивают украинцев.