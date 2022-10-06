"Не із завтрашнього, а з сьогоднішнього дня": Лукашенко заборонив зростання цін на все в Білорусі

Білоруський президент також погрожував відповідальністю за розрахунки заднім числом та інші бухгалтерські махінації. А до підприємств, які на тлі президентської заборони підуть з ринку, вживатимуть заходів.

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Починаючи з 6 жовтня, на території Білорусі вводиться заборона на підвищення абсолютно всіх цін. Таку заяву зробив президент Олександр Лукашенко після наради з білоруськими економістами, яка була присвячена питанню інфляції, повідомляє "БелТА".

Лукашенко розкритикував чиновників за недостатній контроль інфляційних процесів у країні та зажадав забезпечити справедливе ціноутворення у всіх сегментах ринку.

"З 6 числа забороняється будь-яке зростання цін. Забороняється! — наголосив він. — З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни".

За його словами, ціни пішли вгору після "шаленого сплеску" і сьогодні їхній рівень позамежний.

Лукашенко також погрожував відповідальністю за порушення, розрахунки заднім числом та інші бухгалтерські махінації. Він попередив, що відповідальність зачепить підприємства, які на тлі президентської заборони оголосять про закриття і підуть з ринку. До порушників застосовуватимуться жорсткі заходи.

"Не дай боже якийсь магазин піде або буде закритий, якась контора, забігайлівка та інші <…> Ви за це відповісте", — пригрозив політик.

Водночас глава білоруської держави допустив і винятки щодо низки позицій, а також назвав список чиновників, відповідальних за такі рішення.

Раніше Фокус розбирався, чим загрожує Україні оголошений набір резервістів у Білорусі, про який Лукашенко повідомив слідом за Путіним. Експерт Ігар Тишкевич, який представляє Український інститут майбутнього, стверджує, що білоруських резервістів все ж таки не відправлять воювати в Україну.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України, проте білоруські війська, за словами президента, не відправляють своїх військовослужбовців і не вбивають українців.