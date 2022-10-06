Пропавший рыбак провел 12 часов в океане и выжил благодаря пластиковой канистре (фото)

В спасательной операция участвовали 30 человек. Морская полиция Индонезии и береговая охрана вместе с рыболовецкими шхунами обыскали участок океана площадью примерно 150 км.

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40-летнего жителя Индонезии по имени Катур, который на днях пропал без вести, нашли спустя примерно 14 часов после исчезновения. Морское течение отнесло его к побережью соседней страны. Об этом сообщает Yahoo.

Мужчину подобрала рыболовецкая шхуна, которая участвовала в спасательной операции. По его словам, он упал за борт примерно в 8 вечера, после чего морское течение отнесло его к малазийскому острову Сибу, в более чем 17 километрах от того места, где он рыбачил.

Представители властей заявили, что гражданина Индонезии доставили в больницу и оказали помощь. Владелец рыболовной лодки 66-летний Куек Хо Хва сообщил в полицию о пропавшем рыбаке, после чего началась спасательная операция с участием 30 человек.

[ + – ] В заявлении официальных лиц говорится, что гражданин Индонезии был доставлен в больницу для лечения.

Морская полиция Индонезии и береговая охрана при участии рыболовецких шхун обыскали участок океана площадью примерно 150 км.

Напомним, что в прошлом месяце рыбак из Бразилии выжил в течение 11 дней в океане, забравшись в перевернутый холодильник. У него не было ни еды, ни воды, при этом он не умел плавать.

Ранее Фокус сообщал, что береговая охрана США показала видео спасательной операции на острове во Флориде. Во время урагана Иэн пожилых людей вместе с животными на корзине поднимали на борт вертолета.