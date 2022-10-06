Зниклий рибалка провів 12 годин в океані та вижив завдяки пластиковій каністрі (фото)

У рятувальній операції взяли участь 30 осіб. Морська поліція Індонезії та берегова охорона разом із рибальськими шхунами обшукали ділянку океану площею приблизно 150 км.

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40-річного мешканця Індонезії, на ім'я Катур, який днями зник безвісти, знайшли приблизно через 14 годин після зникнення. Морська течія віднесла його до узбережжя сусідньої країни. Про це повідомляє Yahoo.

Чоловіка підібрала рибальська шхуна, яка брала участь у рятувальній операції. За його словами, він упав за борт приблизно о 8-й вечора, після чого морська течія віднесла його до малазійського острова Сібу, за понад 17 кілометрів від того місця, де він рибалив.

Представники влади заявили, що громадянина Індонезії доправили до лікарні та надали допомогу. Власник рибальського човна 66-річний Куєк Хо Хва повідомив у поліцію про зниклого рибалку, після чого розпочалася рятувальна операція за участю 30 людей.

[ + – ] У заяві офіційних осіб йдеться, що громадянина Індонезії доставили до лікарні для лікування

Морська поліція Індонезії та берегова охорона за участю рибальських шхун обшукали ділянку океану площею приблизно 150 км.

Нагадаємо, що минулого місяця рибалка з Бразилії виживав протягом 11 днів в океані, забравшись у перевернутий холодильник. Він не мав ні їжі, ні води, водночас він не вмів плавати.

Раніше Фокус повідомляв, що берегова охорона США показала відео рятувальної операції на острові у Флориді. Під час урагану Іан людей похилого віку разом із тваринами на кошику підіймали на борт вертольота.