Не пропустили к Папе: рассерженный американец разбил две древние статуи в Ватикане

Бюсты пострадали, но некритично. У одного отпала часть носа и уха, у другого — отлетела голова. Начаты реставрационные работы.

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Накануне американский турист, посетивший Ватикан, опрокинул на пол две античные скульптуры времен Римской империи в музее Кьярамонти из-за того, что его отказались пропустить к Папе римскому Франциску. Об этом сообщает CNN.

Мужчина потребовал, чтобы ему устроили аудиенцию с Понтификом, а когда работники музея сообщили, что это невозможно, он в сердцах швырнул один из древнеримских бюстов на пол.

Поврежденным экспонатам около двух тысяч лет, но все же они считаются вторичными предметы искусства.

Руководитель пресс-службы ватиканских музеев Маттео Алессандри сказал, что американец в возрасте примерно 50 лет находился в галерее Кьярамонти, где выставлены более ста бюстов и статуй.

"Бюсты крепились к полкам на гвоздях, но если применить силу, они упадут, — сказал представитель музея. — Он сбросил на пол одну, затем другую, и тут подоспела охрана, которая передала туриста полиции Ватикана, чтобы провести с ним беседу. Затем его передали итальянским правоохранителям".

Сообщается, что бюсты пострадали, но некритично. У одного оторвана часть носа и уха, у другого отлетела голова. Реставрационные работы уже начаты, и в скором времени поврежденные экспонаты вернутся на место.

Представители музея говорят, что собрали одну из лучших коллекций изображений древних римлян.

"Одна прекрасных особенностей этого музея в том, что туристы могут лицом к лицу встретиться с древними скульптурами. Я опасаюсь, что из-за подобных случаев могут установить преграды", — сказал туристический гид Маунтин Буторак.

Напомним, что в Греции обнаружили статую Геракла 2000-летней давности. Мифический герой несет оружие и держит львиную шкуру с венком из виноградных листьев.

В Лувре выставили колоссальную древнюю статую, которую археологи раскопали в Саудовской Аравии. Статуя весит около 800 кг, ее высота — 2,3 м. Изображает она короля или священника лихьянского народа.