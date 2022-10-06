Не пропустили до Папи: розлючений американець розбив дві давні статуї у Ватикані

Погруддя постраждали, але некритично. В одного відпала частина носа та вуха, в іншого — відлетіла голова. Розпочато реставраційні роботи.

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Напередодні американський турист, який відвідав Ватикан, перекинув на підлогу дві античні скульптури часів Римської імперії в музеї К'ярамонті через те, що його відмовилися пропустити до Папи Римського Франциска. Про це повідомляє CNN.

Чоловік зажадав, щоб йому влаштували аудієнцію з Понтифіком, а коли працівники музею повідомили, що це неможливо, він сердито жбурнув один із давньоримських бюстів на підлогу.

Пошкодженим експонатам близько двох тисяч років, але все ж таки вони вважаються вторинними предмети мистецтва.

Керівник пресслужби ватиканських музеїв Маттео Алессандрі сказав, що американець у віці приблизно 50 років перебував у галереї К'ярамонті, де виставлено понад сто бюстів та статуй.

"Бюсти кріпилися до полиць на цвяхах, але якщо застосувати силу, вони впадуть, — сказав представник музею. — Він скинув на підлогу одну, потім іншу, і тут підійшла охорона, яка передала туриста поліції Ватикану, щоб провести з ним бесіду. Потім передали італійським правоохоронцям".

Повідомляється, що бюсти постраждали, але некритично. В одного відірвано частину носа та вуха, в іншого — відлетіла голова. Реставраційні роботи вже розпочато, і незабаром пошкоджені експонати повернуться на місце.

Представники музею кажуть, що зібрали одну з найкращих колекцій зображень стародавніх римлян.

"Одна прекрасних особливостей цього музею в тому, що туристи можуть віч-на-віч зустрітися зі стародавніми скульптурами. Я побоююся, що через такі випадки можуть встановити перепони", — сказав туристичний гід Маунтін Буторак.

Нагадаємо, що у Греції виявили статую Геракла 2000-річної давності. Міфічний герой несе зброю і тримає левову шкуру з вінком із виноградного листя.

У Луврі виставили колосальну стародавню статую, яку археологи розкопали у Саудівській Аравії. Статуя важить близько 800 кг, її висота — 2,3 м. Зображує вона короля чи священника лих'янського народу.