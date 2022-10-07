Начали преднамеренно: на острове Пасхи в результате пожара уничтожены статуи моаи (фото)

Мэр острова Пасхи Педро Эдмундс уже заявил о том, что восстановлению уникальные каменніе скульптуры не подлежат. По крайней мере, большинство их них.

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На чилийском острове Пасхи в Тихом океане от лесного пожара сильно обгорели каменные статуи-монолиты, которые были визитной карточкой острова. Об этом сообщили в Национальном совет страны по памятникам.

Пожар начался еще 4 октября. Огонь вспыхнул в заднем секторе кратера в направлении района, известного как Маунга или Айо, откуда он продвинулся в юго-восточном направлении к склону.

По состоянию на сейчас нельзя определить точно, сколько моаи пострадали в результате пожара, поскольку местные технические группы все еще находятся в процессе регистрации и диагностики, чтобы оценить точное количество пострадавших статуй.

[ + – ] Мэр острова Пасхи считает, что уникальные статуи-лица не подлежат восстановлению Фото: Совет национальных памятников Чили

Ответственная за культурное наследие Каролина Перес Даттари написала на своей странице в Твиттере о том, что огонь охватил более 100 гектаров на острове и затронул объекты культурного наследия.

В свою очередь мэр острова Пасхи Педро Эдмундс заявил местным СМИ о том, что ущерб, причиненный пожаром, не может быть возмещен.

Также сообщается, что пожар был начат преднамеренно и сосредоточен вокруг вулкана Рано Рараку на острове Пасхи, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[ + – ] Пожар на острове Пасхи практически уничтожил древние священніе статуи Фото: Муниципалитет Рапа-Нуи

Чем знамениты статуи на острове Пасхи, которые пострадали от пожара

Остров Пасхи знаменит своими мегалитами. Это – каменные статуи моаи с большими головами. Большинство из них достигает высоты около 4 метров.

На острове Пасхи находится около 1000 гигантских каменных статуй и резных фигурок, самая большая из которых весит 74 тонны и достигает 10 метров в высоту.

Фигуры были вырезаны коренными жителями Рапа-Нуи где-то между 1400 и 1650 годами и расположены так, чтобы образовать кольцо вокруг острова, обращенное вглубь суши.

[ + – ] Специалисты пока не могут установить, сколько именно моаи пострадало в пожаре

Напомним, ученые объяснили предназначение загадочных статуй на острове Пасхи. В результате исследований выяснилось, что местонахождение статуй практически совпадает с источниками воды. По словам ученых, статуи находятся непосредственно рядом с источниками, а там, где источников нет, нет и статуй.

Фокус также писал, что команда ученых сумела продемонстрировать, как гигантские каменные монолитные изваяния, прославившие остров на весь мир, транспортировались из копей, в которых они производились.