Почали навмисно: на острові Пасхи внаслідок пожежі знищено статуї моаї (фото)

Мер острова Пасхи Педро Едмундс вже заявив про те, що відновленню унікальні кам'яні скульптури не підлягають. Принаймні більшість з них.

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На чилійському острові Пасхи у Тихому океані від лісової пожежі сильно обгоріли кам'яні статуї-моноліти, які були візитівкою острова. Про це повідомили у Національній раді країни з пам'ятників.

Пожежа почалася ще 4 жовтня. Вогонь спалахнув у задньому секторі кратера у напрямку району, відомого як Маунга чи Айо, звідки він просунувся у південно-східному напрямку до схилу.

Наразі не можна визначити точно, скільки моаї постраждали внаслідок пожежі, оскільки місцеві технічні групи все ще знаходяться в процесі реєстрації та діагностики, щоб оцінити точну кількість постраждалих статуй.

[ + – ] Мер острова Пасхи вважає, що унікальні статуї-обличчя не підлягають відновленню Фото: Рада національних пам'яток Чилі

Відповідальна за культурну спадщину Кароліна Перес Даттарі написала на своїй сторінці у Твіттері про те, що вогонь охопив понад 100 гектарів на острові і торкнувся об'єктів культурної спадщини.

Зі свого боку мер острова Пасхи Педро Едмундс заявив місцевим ЗМІ про те, що збитки, заподіяні пожежею, не можуть бути відшкодовані.

Також повідомляється, що пожежа була розпочата навмисно і зосереджена навколо вулкана Рано Рараку на острові Пасхи, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

[ + – ] Пожежа на острові Пасхи практично знищила стародавні священні статуї. Фото: Муніципалітет Рапа-Нуї

Чим відомі статуї на острові Пасхи, які постраждали від пожежі

Острів Пасхи відомий своїми мегалітами. Це — кам'яні статуї моаї з великими головами. Більшість із них сягає висоти близько 4 метрів.

На острові Пасхи знаходиться близько 1000 гігантських кам'яних статуй та різьблених фігур, найбільша з яких важить 74 тонни та досягає 10 метрів заввишки.

Фігури були вирізані корінними жителями Рапа-Нуї десь між 1400 і 1650 роками і розташовані так, щоб утворити кільце навколо острова, звернене в глиб суші.

[ + – ] Фахівці поки не можуть встановити, скільки саме моаї постраждали у пожежі

Нагадаємо, вчені пояснили призначення загадкових статуй на острові Пасхи. В результаті досліджень з'ясувалося, що місцезнаходження статуй практично збігається із джерелами води. За словами вчених, статуї знаходяться безпосередньо поряд із джерелами, а там, де джерел немає, немає і статуй.

Фокус також писав, що команда вчених зуміла продемонструвати, як гігантські кам'яні монолітні статуї, що прославили острів на весь світ, транспортувалися з копалень, в яких вони виготовлялися.