На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана (видео)

Туристы едут посмотреть на эффектное природное явление, несмотря на опасность. Местные владельцы катеров зарабатывают, катая желающих посмотреть на вулкан со стороны моря.

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На небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан. Об этом пишет местное издание la Repubblica.

Как сообщается, остров заполнен туристами: желающих посмотреть на эффектное природное явление предостаточно, несмотря на существующую опасность.

Вулкан проснулся на минувших выходных: в воскресенье он выбросил значительное количество пепла и дыма. Затем местные жители зафиксировали поток лавы, который сошел в море. В ночь на понедельник извержение повторилось.

Терраса кратера частично обрушилась. В результате этого на острове даже было землетрясение, которое длилось около 3 минут.

Служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень предупреждения, что означает активный мониторинг ситуации.

Мэр города Липари Риккардо Гулло призвал жителей и туристов не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В городке Джиностра местные власти рекомендовали людям носить маски, чтобы защититься от пепла.

Стромболи как туристическая фишка

Как утверждают местные СМИ, извергающийся вулкан оказался любопытной местной "достопримечательностью". В результате поток туристов на остров за эти дни лишь увеличился. Люди бронируют места в отелях и с удовольствием пользуются услугами лодочников, которые возят желающих посмотреть на вулкан со стороны моря, куда как раз течет лава.

Многие просто довольствуются тем, что сидят за столиками местных кафе и наблюдают за выбросами пепла и дыма.

В настоящее время на острове находится около 600 человек. Как отмечает мэр Гулло, все находящиеся на острове ведут спокойно, паники среди населения нет.

[ + – ] Вулкан Стромболи в спящем состоянии.

До этого обсуждалась возможность держать у берега готовое к отплытие судно, чтобы в случае опасности эвакуировать людей, однако от этой идеи пока отказались.

Вулкан Стромболи прославился тем, что он активен уже несколько тысячелетий. Геологи утверждают, что вулкан извергается около 200 веков). Тем не менее выбросы лавы все же происходят не так часто. В прошлый раз вулкан просыпался в 2002 году.

В начале октября на Гавайях начал просыпаться самый большой вулкан в мире –– Мауна-Лоа. Он подал первые признаки пробуждения еще в прошлом году, однако сейчас они стали более заметными.