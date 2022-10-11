На італійському острові Стромболі розпочалося виверження вулкана (відео)

Туристи їдуть подивитися на ефектне природне явище, незважаючи на небезпеку. Місцеві власники катерів заробляють катанням охочих подивитися на вулкан із боку моря.

Related video

На італійському острові Стромболі на півночі від Сицилії активізувався однойменний вулкан. Про це пише місцеве видання La Repubblica.

Як повідомляється, острів заповнений туристами: охочих подивитися на ефектне природне явище достатньо, незважаючи на небезпеку.

Вулкан прокинувся минулими вихідними: у неділю він викинув значну кількість попелу та диму. Потім місцеві жителі зафіксували потік лави, що зійшов у море. У ніч проти понеділка виверження повторилося.

Тераса кратера частково обвалилася. Тому на острові навіть був землетрус, який тривав близько 3 хвилин.

Служба цивільного захисту оголосила помаранчевий рівень попередження, що означає активний моніторинг ситуації.

Мер міста Ліпарі Ріккардо Гулло закликав мешканців та туристів не виходити з будинків та триматися подалі від вікон.

У містечку Джіностра місцева влада рекомендувала людям носити маски, щоб захиститися від попелу.

Стромболі як туристична марка

Як стверджують місцеві ЗМІ, виверження вулкану виявилося цікавою місцевою "пам'яткою". Через це потік туристів на острів за ці дні лише збільшився. Люди бронюють місця в готелях та із задоволенням користуються послугами човнярів, які возять охочих подивитися на вулкан з боку моря, куди саме тече лава.

Багато хто просто задовольняється тим, що сидить за столиками місцевих кафе та спостерігає за викидами попелу та диму.

Нині на острові знаходиться близько 600 людей. Як зазначає мер Гулло, всі, хто перебуває на острові, поводяться спокійно, паніки серед населення немає.

[ + – ] Вулкан Стромболі у неактивному стані.

До цього обговорювалася можливість тримати біля берега готове до відплиття судно, щоб у разі небезпеки евакуювати людей, проте від цієї ідеї поки що відмовилися.

Вулкан Стромболі уславився тим, що він активний вже кілька тисячоліть. Геологи стверджують, що виверження вулкану триває близько 200 століть). Проте виверження лави все ж таки відбувається не так часто. Минулого разу вулкан прокидався у 2002 році.

На початку жовтня на Гавайський островах почав прокидатися найбільший вулкан у світі — Мауна-Лоа. Він подав перші ознаки пробудження ще минулого року, проте зараз вони стали помітнішими.