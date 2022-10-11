У Путина изучают, готовы ли россияне к "потере" Крыма

Российским госорганизациям поручено срочно провести исследование общественного мнения о возвращении Крыма под контроль Украины.

Related video

В Кремле решили выяснить, как жители РФ отнесутся к возможному поражению в войне с Украиной и готовы ли россияне воевать за Крым. Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

Российским госорганизациям, занимающимся социологическими исследованиями, поручено срочно провести опрос на предмет возвращении Крыма под контроль Украины. Сообщается, что такое распоряжение последовало после недавних успехов ВСУ и взрыва на Крымском мосту, который разрушил общее представление о том, что на полуострове царит стабильность. В этой связи кремлевское руководство решило спешно выяснить отношение граждан РФ к потенциальному поражению в битве за Крым. Данные закрытого исследования ожидаются в середине октябре.

Среди вопросов, который зададут среднестатистическому россиянину есть и вопрос о том, "готовы ли вы воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом?"

В Москве обеспокоены потенциально возможным сопротивлением местного подполья. Согласно неподтвержденным данным, жители Крыма недовольны объявленной мобилизацией и не хотят участвовать в войне.

Неизвестно, будут ли доступны результаты исследования общественности. Если да, скорее всего, главным тезисом публикации будет то, что русский народ готов бороться за Крым.

Напомним, что, в случае если Украина освободит Херсонскую область, весь флот РФ окажется в досягаемости ракет ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что Крым станет призом для ВСУ. Военный исследователь Майк Мартин опубликовал карту дальнейших действий украинских войск. После деоккупации Херсона должна последовать битва за Крым.