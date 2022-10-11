У Путіна вивчають, чи готові росіяни до "втрати" Криму

Російським держорганізаціям доручено терміново провести дослідження громадської думки щодо повернення Криму під контроль України.

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У Кремлі вирішили з'ясувати, як жителі РФ сприймуть можливу поразку у війні з Україною та чи готові росіяни воювати за Крим. Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

Російським держорганізаціям, які займаються соціологічними дослідженнями, доручено терміново провести опитування щодо повернення Криму під контроль України. Повідомляється, що таке розпорядження надійшло після нещодавніх успіхів ЗСУ та вибуху на Кримському мосту, який зруйнував загальне уявлення про те, що на півострові панує стабільність. У зв'язку з цим кремлівське керівництво вирішило швидко з'ясувати ставлення громадян РФ до потенційної поразки в битві за Крим. Дані закритого дослідження очікуються в середині жовтня.

Серед питань, які поставлять середньостатистичному росіянину, є й питання про те, "чи готові ви воювати з Україною в разі втрати контролю над Кримом?"

У Москві стурбовані потенційно можливим опором місцевого підпілля. Згідно з непідтвердженими даними, жителі Криму незадоволені оголошеною мобілізацією та не хочуть брати участь у війні.

Невідомо, чи будуть доступними результати дослідження громадськості. Якщо так, швидше за все, головною тезою публікації буде те, що російський народ готовий боротися за Крим.

Нагадаємо, що, якщо Україна звільнить Херсонську область, весь флот РФ опиниться в досяжності ракет ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що Крим стане призом для ЗСУ. Військовий дослідник Майк Мартін опублікував мапу подальших дій українських військ. Після деокупації Херсона має відбутися битва за Крим.