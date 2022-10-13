Круизный лайнер превращается в плавучий лагерь для украинских беженцев в Шотландии

По словам шотландского политика, правительство должно решить, как быть с теми, кто не нашел жилье за первые полгода. Многие украинские беженцы становятся бездомными.

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Представитель Шотландской партии либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон обратился к местному правительству с просьбой разъяснить, что будет с украинскими беженцами по окончании шестимесячного срока размещение в принимающих семьях. Об этом сообщает Edinburgh News.

Коул-Гамильтон предупредил, что, если многим беженцам не удастся найти постоянное жилье, круизный лайнер "МС Виктория", который оборудовали для приема граждан Украины, превратиться в плавучий лагерь беженцев.

Глава партии призвал правительство вновь обратиться к местным жителям c просьбой разместить беженцев.

Homes for Ukraine

Инициатива "Дома для Украины" (Homes for Ukraine) предусматривает, что граждане Великобритании могут предоставлять жилье украинцам сроком до шести месяцев. Принимающая сторона получает "благодарственную" выплату — 350 фунтов стерлингов в месяц (390 долларов).

По состоянию на 12 августа, в Шотландии находилось более 10 тысяч украинцев, и ожидалось прибытие еще 20 тысяч.

Шотландское правительство предложило еще более расширенный проект помощи беженцам — "схему суперспонсорства". При этом переезд в Шотландию для беженцев значительно упрощается: не нужно до отъезда из Украины находить семью, которая бы предоставила жилье, — достаточно указать правительство как своего "спонсора".

Схема работал с 18 марта, но с 13 июля ее приостановили из-за большого количества заявок. Власти обещали рассмотреть этот вопрос в октябре.

Второй корабль не решает проблему жилья

Украинцев селили в университетских общежитиях, и на корабле MS Victoria, пришвартованном в районе Лит. Есть также планы разместить граждан Украины на еще одном корабле — MS Ambition, который стоит на реке Клайд.

По словам шотландского политика, правительство должно решить, как быть с теми беженцами, которые не нашли жилье по завершении первых шести месяцев. Коул-Гамильтон говорит, что правительство хочет, чтобы граждане предоставляли украинцам жилье на более продолжительный срок, но для этого нужна дополнительная поддержка.

Совет Файфа в сентябре заявил, что нет мест, которые можно было бы использовать как временное жилье.

"Если люди не смогут найти постоянное место проживания, возникнет риск, что к Рождеству круизный корабль в Лите превратится в плавучий лагерь беженцев. Мы видим, что многих людей регистрируют как бездомных. Еще один такой корабль, на котором планируют разместить беженцев, не решит проблему. Это все временные решения. Нужно, чтобы правительство Шотландии предприняло шаги и объяснило, как именно они этого не допустят", — заявил Коул-Гамильтон.

Напомним, что в Великобритании домовладелец угрожает выселить украинку с ее 4 собаками. Местные власти сообщили, что все поиски жилья для 41-летней харьковчанки были безрезультатны. Женщина даже обращалась за помощью в церковь.

Ранее Фокус сообщал, что украинская девочка, которую пытались убить в Ирландии, идет на поправку. Состояние 8-летнего ребенка улучшается, она все еще находится в детской больнице Дублина. Полиция ожидает продолжительного расследования.