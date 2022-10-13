Круїзний лайнер перетворюється на плавучий табір для українських біженців у Шотландії

За словами шотландського політика, уряд має вирішити, як бути з тими, хто не знайшов помешкання за перші пів року. Багато українських біженців стають бездомними.

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Представник Шотландської партії ліберальних демократів Алекс Коул-Гамільтон звернувся до місцевого уряду з проханням роз'яснити, що буде з українськими біженцями після закінчення шестимісячного терміну розміщення в сім'ях, які їх приймають. Про це повідомляє Edinburgh News.

Коул-Гамільтон попередив, що, якщо багатьом біженцям не вдасться знайти постійне житло, круїзний лайнер "МС Вікторія", який обладнали для прийому громадян України, перетвориться на плавучий табір біженців.

Глава партії закликав уряд знову звернутися до місцевих жителів із проханням розмістити біженців.

Homes for Ukraine

Ініціатива "Домівки для України" (Homes for Ukraine) передбачає, що громадяни Великобританії можуть надавати житло українцям на строк до шести місяців. Сторона, що приймає, отримує виплату "подяки" — 350 фунтів стерлінгів на місяць (390 доларів).

Станом на 12 серпня в Шотландії було понад 10 тисяч українців, і очікувалося прибуття ще 20 тисяч.

Шотландський уряд запропонував ще розширеніший проєкт допомоги біженцям — "схему суперспонсорства". За нього переїзд у Шотландію для біженців значно спрощується: не потрібно до від'їзду з України знаходити сім'ю, яка надасть житло, — достатньо вказати уряд як свого "спонсора".

Схема працювала з 18 березня, але з 13 липня її призупинили через велику кількість заявок. Влада обіцяла розглянути це питання в жовтні.

Другий корабель не вирішує проблему житла

Українців селили в університетських гуртожитках і на кораблі MS Victoria, пришвартованому в районі Літ. Є також плани розмістити громадян України ще на одному кораблі — MS Ambition, який стоїть на річці Клайд.

За словами шотландського політика, уряд має вирішити, як бути з тими біженцями, які не знайшли житло після перших шести місяців. Коул-Гамільтон каже, що уряд хоче, щоб громадяни надавали українцям житло на триваліший термін, але для цього потрібна додаткова підтримка.

Рада Файфа у вересні заявила, що немає місць, які можна було б використати як тимчасове житло.

"Якщо люди не зможуть знайти постійне місце проживання, виникне ризик, що до Різдва круїзний корабель у Літі перетвориться на плавучий табір біженців. Ми бачимо, що багатьох людей реєструють як бездомних. Ще один такий корабель, на якому планують розмістити біженців, не вирішить проблему. Це все тимчасові рішення. Потрібно, щоб уряд Шотландії зробив кроки та пояснив, як саме вони цього не допустять", — заявив Коул-Гамільтон.

Нагадаємо, що у Великій Британії домовласник погрожує виселити українку з її 4 собаками. Місцева влада повідомила, що всі пошуки житла для 41-річної харків'янки були безрезультатними. Жінка навіть зверталася по допомогу до церкви.

Раніше Фокус повідомляв, що українській дівчинці, яку намагалися вбити в Ірландії, стає краще. Стан 8-річної дитини покращується, вона все ще перебуває в дитячій лікарні Дубліна. Поліція чекає на тривале розслідування.