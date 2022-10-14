Сотрудница ФСБ и наемник из ЧВК "Вагнер" попросили убежища во Франции

Россияне прилетели одним рейсом и синхронно запросили политическое убежище. Оба уже сотрудничают со следствием и дают показания.

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Россиянка, служившая в Федеральной службе безопасности, и наемник из частной военной кампании "Вагнер" попросили политического убежища во Франции и уже начали давать показания по поводу российско-украинской войны. Об этом рассказал глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По словам Осечкина, россияне синхронно запросили политическое убежище. Они даже прилетели во Францию одним рейсом и сидели на местах в соседних рядах.

"Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно – каждый из них решил, что второй здесь по его душу", – сказал Осечкин.

По информации Осечкина, россияне уже сотрудничают со следствием и дают показания. Более того, один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них. Он касается создания частной военной кампании "Вагнер" и ее деятельности в Луганской области.

В свою очередь экс-сотрудница ФСБ озвучила инсайды, связанные с документооборотом структуры, и полномасштабным вторжением в Украину. Ее показания планируют публиковать поэтапно.

Ранее гражданка РФ попросила убежища в Украине из-за угроз на родине. Женщину в России преследуют за профессиональную деятельность. По ее словам, у нее есть доказательства участия российских госслужащих в рейдерском захвате предприятия, где она раньше работала.

Фокус также писал о том, что беженец из России проплыл 20 километров до Японии ради политического убежища. Журналистам российского беженца охарактеризовали как тихого и замкнутого человека, который очень любил японскую культуру.