Беженец из России проплыл 20 километров до Японии ради политического убежища

Журналистам российского беженца охарактеризовали как тихого и замкнутого человека, который очень любил японскую культуру.

Гражданин России самостоятельно проплыл около 20 километров с Курильских островов до японского острова Хоккайдо ради получения политического убежища в этой стране. Местные чиновники на данный момент решают — разрешить мужчине временно остаться в Японии или депортировать его обратно в Россию. Об этом сообщает издание Kyodo.

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По данным журналистов, россиянин вышел в море 17 августа, а уже спустя дня его задержали пограничники Японии. При этом неизвестно, каким образом мужчина преодолел 20 километров по воде.Беглеца уже передали работникам иммиграционного бюро, которые вскоре примут решение, выдать ему временное разрешение на пребывание в Японии или депортировать на родину.

[ + – ] Чтобы увидеть Японию, россиянин проплыл 20 км [ + – ] Чтобы увидеть Японию, россиянин проплыл 20 км [ + – ] Чтобы увидеть Японию, россиянин проплыл 20 км

Фото: Pexels.com

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на японские СМИ сообщает, что мужчина намерен обратиться к властям третьей страны за получением убежища. При этом причины, по которым он решил покинуть родину, на данный момент неизвестны.

РИА "Новости" в свою очередь передает, что беженец — родом из Удмуртии, а последние три года проживал на острове Кунашир (входит в состав Курильских островов. — Ред.). По предварительной информации, он следовал в японский город Сибецу из российского поселка Головнино.

Согласно данным информагентства "Интерфакс", героем происшествия является 40-летний уроженец Урала. В администрации Южно-Курильского городского округа его охарактеризовали как тихого, замкнутого человека и большого фаната японской культуры.

"Работал на подработках "там-сям" — ящики носил в магазинах, где-то на тракторе подрабатывал. При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил", — сказал собеседник журналистов.

Тем временем посольство РФ в Японии заявило, что дипломаты уже выясняют обстоятельства инцидента и находятся "в тесном контакте с японскими компетентными органами"

Напомним, два года назад 26-летний россиянин на границе Украины попросил политического убежища в стране у пограничников. Парень утверждал, что российские власти преследуют его за участие в акциях протеста.

Также мы писали о том, как в Сумской области сотрудники Госпогранслужбы Украины за незаконное пересечение границы задержали супружескую пару из России, которая в последствии попросила политического убежища.