Біженець з Росії проплив 20 кілометрів до Японії заради політичного притулку

Журналістам російського біженця охарактеризували як тиху та замкнуту в собі людину, яка дуже любила японську культуру.

Громадянин Росії самостійно проплив близько 20 кілометрів з Курильських островів до японського острова Хоккайдо заради отримання політичного притулку в цій країні. Місцеві чиновники на даний момент вирішують — дозволити чоловікові тимчасово залишитися в Японії або депортувати його назад в Росію. Про це повідомляє видання Kyodo.

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За даними журналістів, росіянин вийшов в море 17 серпня, а вже за два дні його затримали прикордонники Японії. При цьому невідомо, яким чином чоловік подолав 20 кілометрів по воді. Утікача вже передали працівникам імміграційного бюро, які незабаром приймуть рішення, видати йому тимчасовий дозвіл на перебування в Японії або депортувати на батьківщину.

[ + – ] Щоб побачити Японію, росіянин проплив 20 км [ + – ] Щоб побачити Японію, росіянин проплив 20 км [ + – ] Щоб побачити Японію, росіянин проплив 20 км

Фото: Pexels.com

Російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на японські ЗМІ повідомляє, що чоловік має намір звернутися до влади третьої країни за отриманням притулку. При цьому причини, за якими він вирішив покинути батьківщину, на даний момент невідомі.

РІА "Новости" в свою чергу передає, що біженець — родом з Удмуртії, а останні три роки проживав на острові Кунашир (входить до складу Курильських островів. — Ред.). За попередньою інформацією, він слідував до японського міста Сібецу з російського селища Головніна.

Згідно з даними інформагентства "Інтерфакс", героєм події є 40-річний уродженець Уралу. В адміністрації Південно-Курильського міського округу його охарактеризували як тиху, замкнуту в собі людину і великого фаната японської культури.

"Працював на підробітках "там-сям" — ящики носив в магазинах, десь на тракторі підробляв. При огляді його квартири виявили плакати Японії та інше, він культуру Японії любив", — сказав співрозмовник журналістів.

Тим часом посольство РФ в Японії заявило, що дипломати вже з'ясовують обставини інциденту і знаходяться "в тісному контакті з японськими компетентними органами"

Нагадаємо, два роки тому 26-річний росіянин на кордоні України попросив політичного притулку в країні у прикордонників. Хлопець стверджував, що російська влада переслідує його за участь в акціях протесту.

Також ми писали про те, як в Сумській області співробітники Держприкордонслужби України за незаконний перетин кордону затримали подружню пару з Росії, яка надалі попросила політичного притулку.