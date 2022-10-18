В горах Японии турист отбился от медведицы с медвежонком (видео)

Скорее всего, животное напало на мужчину, чтобы защитить своего детеныша. На видео турист бьет медведя ногами, пытается отпугнуть криками и при этом удержаться на скале. А медведь вновь и вновь возвращается.

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В начале октября турист, решивший покорить японскую гору Футаго, чудом выжил после столкновения с медведицей, которая, очевидно пыталась защитить своего медвежонка. На опубликованных кадрах путешественник отчаянно отбивается от бросающегося на него бурого медведя. Видео, опубликованное YouTube-каналом Bear attacks climber, набрало больше 1 млн просмотров.

[ + – ] Животное напало на мужчину, предположительно, чтобы защитить своего детеныша

На кадрах клаймбер бьет медведя ногами, кричит и при этом еще пытается удержаться на скале, а медведь вновь и вновь возвращается и набрасывается на мужчину.

[ + – ] Видео нападения медведя на туриста — смотреть с 0:57. Предупреждение: громкий крик!

Спустя время медведица, по-видимому, решила оставить все попытки и убежала в сторону зарослей вместе с медвежонком, а мужчина тревожно оглядывался, ожидая повторного нападения.

[ + – ] Мужчина допускает, что выжить во время встречи с косолапым ему помогли навыки единоборств

Выживший турист рассказал в интервью журналистам, что, скорее всего, зашел на территорию, которую медведица считала своей, и что навыки по части карате и единоборств, возможно, спасли ему жизнь.

[ + – ] Турист отбивается ногами от дикого животного

Напомним, что недавно мужчина справился с медведем, который оказался на прилегающей к его дому территории. На опубликованном видео мужчина вовремя начал отпугивать зверя, который спрятался в сарае. Возможно, именно смекалка и спасла его, а также находившуюся рядом женщину с собакой.

Ранее Фокус сообщал, что блогер обманул большую белую акулу с помощью тунца и снял пугающее видео. Лондонский фотограф и режиссер знает, как обращаться с морскими хищниками и часто подходит к ним на близкое расстояние.