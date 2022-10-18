У горах Японії турист відбився від ведмедиці з ведмежам (відео)

Швидше за все, тварина напала на чоловіка, щоб захистити своє дитинча. На відео турист б'є ведмедя ногами, намагається злякати криками і водночас втриматися на скелі. А ведмідь знову і знову повертається.

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На початку жовтня турист, який вирішив підкорити японську гору Футаго, дивом вижив після зіткнення з ведмедицею, яка, очевидно, намагалася захистити свого ведмежа. На опублікованих кадрах мандрівник відчайдушно відбивається від бурого ведмедя, що нападає на нього. Відео, опубліковане YouTube-каналом Bear attacks climber, набрало більше 1 млн переглядів.

[ + – ] Тварина напала на чоловіка, імовірно, щоб захистити своє дитинча

На кадрах клаймбер б'є ведмедя ногами, кричить і ще намагається втриматися на скелі, а ведмідь знову і знову повертається і нападає на чоловіка.

[ + – ] Відео нападу ведмедя на туриста дивитися з 0:57. Попередження: гучний крик!

Згодом ведмедиця, мабуть, вирішила залишити всі спроби і втекла у бік чагарників разом із ведмежам, а чоловік тривожно оглядався, чекаючи повторного нападу.

[ + – ] Чоловік припускає, що вижити під час зустрічі з клишоногим йому допомогли навички єдиноборств

Турист, що вижив, розповів в інтерв'ю журналістам, що, швидше за все, зайшов на територію, яку ведмедиця вважала своєю, і що навички карате та єдиноборств, можливо, врятували йому життя.

[ + – ] Турист відбивається ногами від дикої тварини

Нагадаємо, що нещодавно чоловік впорався з ведмедем, який опинився на прилеглій до його будинку території. На опублікованому відео чоловік вчасно почав відлякувати звіра, який сховався у сараї. Можливо, саме кмітливість і врятувала його, а також жінку з собакою, що знаходилася поруч.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер обдурив велику білу акулу за допомогою тунця і зняв моторошне відео. Лондонський фотограф та режисер знає, як поводитися з морськими хижаками та часто підходить до них на близьку відстань.