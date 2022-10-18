Подозревается в связях с РФ: в Германии уволили главу ведомства по кибербезопасности, — СМИ

На деятельность Арне Шенбома обратили внимание после выхода журналистского расследования, в котором говорилось о контактах с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии", предположительно, сотрудничавшей с российскими спецслужбами.

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МВД Германии отправило в отставку главу Федерального управления по информационной безопасности Арне Шенбома, в отношении которого начато дисциплинарное расследование. Об этом сообщает Der Spiegel.

В ведении Шенбома была защита киберпространства Германии от хакерских атак.

Журналисты ссылаются на собственные источники в немецких спецслужбах и пишут, что деятельность Шенбома попала в фокус общественного внимания после выхода на немецком телевидении журналистского расследования, в котором говорилось о возможных связях чиновника с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии", которая, предположительно, сотрудничала с российскими спецслужбами.

Вместе с тем, законодательство не позволяет уволить Шенбома, поэтому, он, скорее всего, будет переведен на роботу в другое госведомство.

Шенбом на запрос журналистов ответил, что пока не знает, что проверяли представители министерства и в чем именно его подозревают.

Напомним, что, по оценкам спецслужб Германии, порог запрета на операции российских спецслужб снизился, поэтому в будущем возможны политические убийства, подобные тому, которое имело место в 2019 году в Берлине, когда в центре немецкой столицы среди бела дня застрелили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии уверены, что "Северные потоки" взорвали россияне. По данным немецких следователей, взрывчатка мощностью 500 кг в тротиловом эквиваленте была спущена к газопроводам с корабля.