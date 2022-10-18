Підозрюється у зв'язках із РФ: у Німеччині звільнили голову відомства з кібербезпеки, — ЗМІ

На діяльність Арне Шенбома звернули увагу після виходу журналістського розслідування, в якому йшлося про контакти з асоціацією "Рада з кібербезпеки Німеччини", яка, ймовірно, співпрацювала з російськими спецслужбами.

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МВС Німеччини відправило у відставку голову Федерального управління з інформаційної безпеки Арне Шенбома, щодо якого розпочато дисциплінарне розслідування. Про це повідомляє Der Spiegel.

У веденні Шенбома був захист кіберпростору Німеччини від атак хакерів.

Журналісти посилаються на власні джерела в німецьких спецслужбах і пишуть, що діяльність Шенбома потрапила у фокус громадської уваги після виходу на німецькому телебаченні журналістського розслідування, в якому йшлося про можливі зв'язки чиновника з асоціацією "Рада з кібербезпеки Німеччини", яка, ймовірно, співпрацювала спецслужбами.

Водночас законодавство не дозволяє звільнити Шенбома, тому його, швидше за все, буде переведено на роботу в інше держвідомство.

Шенбом на запит журналістів відповів, що поки що не знає, що перевіряли представники міністерства і в чому саме його підозрюють.

Нагадаємо, що, за оцінками спецслужб Німеччини, поріг заборони на операції російських спецслужб знизився, тому в майбутньому можливі політичні вбивства, подібні до того, що мало місце в 2019 році в Берліні, коли в центрі німецької столиці серед білого дня застрелили колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині впевнені, що "Північні потоки" підірвали росіяни. За даними німецьких слідчих, вибухівку потужністю 500 кг у тротиловому еквіваленті спустили до газопроводів з корабля.