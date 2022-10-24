В Ирландии 750 беженцев из Украины размещают в помещениях домов престарелых

После закрытия центра для беженцев Citywest в Дублине многим пришлось вернуться в аэропорт. По данным властей, большое количество мест, где могли бы остановиться украинские беженцы, находится в сельской местности. Люди едут туда неохотно, из-за сложностей с транспортом, но все же "там есть возможности".

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Около 750 беженцев из Украины размещают в бывших домах для престарелых или в неиспользуемых блоках таких учреждений в нескольких городах Ирландии. Об этом сообщили представители Департамента по делам детей и равноправию, передает Irish Times.

По данным журналистов, правительство столкнулось с растущим давлением и пытается найти жилье для украинцев, спасающихся от войны. Согласно официальной статистике, с 24 февраля в страну переехали 42 тысячи беженцев из Украины. По неофициальным же данным, украинских беженцев, перебравшихся в Ирландию — почти 60 тысяч.

На днях сообщалось, что центр приема беженцев Citywest в Дублине будет закрыт, поскольку свободных мест уже не осталось.

В минувшую пятницу министр по делам детей, равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи Родерик О'Горман, департамент которого отвечает за размещение беженцев из Украины, подтвердил, что не может гарантировать, что новоприбывшим не придется спать на улицах.

[ + – ] Возможностей найти жилье больше в сельской местности. Но не все украинцы хотят туда ехать из-за сложностей с транспортом.

По состоянию на сегодня департамент забронировал порядка 25% всех доступных мест, украинцев в Ирландии расселяют в таких местах, как:

гостиницы;

общежитиях;

гостевые дома;

заложенное жилье;

спортивные стадионы;

спортивные лагеря;

палаточные сооружения;

модульные блоки.

По словам представителя Департамента по делам детей, около 750 украинцев, которым предоставлена временная международная защита (BOTP), размещены в бывших домах престарелых или в неиспользуемых блоках действующих домов престарелых по всей стране.

Вместе с тем, по сообщениям властей, переговоры ни с одним действующим домом престарелых не ведутся и граждан Украины размещают только в неиспользуемых зданиях.

В апреле Управление по качеству и медицинской информации (Hiqa) составило список домов престарелых, снятых с регистрации с 2019 года, где потенциально могут быть размещены украинские беженцы.

[ + – ] Ирландский министр Родерик О'Горман

Вместе с тем, местные политики опасаются, что администрациям престарелых домов, возможно, придется селить украинцев в действующих учреждениях по уходу за пожилыми людьми, и они не хотят допускать, чтобы украинцы занимали места ирландских граждан.

После закрытия центра для беженцев Citywest в Дублине в минувший уик-энд 42 беженцам из Украины сообщили, что для них нет места. Украинцам помогли представители благотворительной организации. Многим оставшимся без жилья пришлось вернуться в дублинский аэропорт, где уже начали сооружать помещение для приема украинцев.

"То, что произошло в эти выходные, недопустимо", — заявил Саймон Ковени, глава Министерства иностранных дел, по словам которого, по этому предмету будет проведено совещание. Он также приветствовал решение местных властей, которые в сжатые сроки приняли почти 60 тысяч беженцев.

По его словам, количество размещенных беженцев сопоставимо с населением города Уотерфорд, и страна "никогда прежде не сталкивалась с подобным миграционным вызовом".

Посол Украины в Ирландии Лариса Гераско сообщила, что, насколько ей известно, правительство уже разрабатывает соответствующий план, а людей, которые купили билеты и приехали в Ирландию, следовало бы заранее уведомить о том, что мест нет.

Представитель Красного креста Лиам О’Двайер сказал, что властям нужен еще один хаб для беженцев, подобный Citywest. По его словам, у местных властей возможности, чтобы расселить 2000 беженцев. Он признал, что большое количество мест находится в сельской местности, куда люди едут неохотно, из-за сложностей с транспортом, но сказал, что "там есть возможности".

Тем временм, процент людей имеющих право на законное пребывание в Ирландии, но которые вынуждены из-за сложностей с доступным жильем находиться в центрах для содержания беженцев и нелегальных мигрантов, вырос до 56%.

По состоянию на 17 октября, в центрах, где содержат просителей убежища перед обработкой их заявок, находилось 4491 человек, включая 1250 детей. Все эти люди могли законно в любое время покинуть учреждение.

По состоянию на конец июня, таких было 3676, а в конце апреля — 2873.

Льготы для беженцев в Ирландии

Просители убежища имеют право на помощь с оплатой жилья в Ирландии (Housing Assistance Payment (HAP), как только им предоставляется статус беженца или разрешение на пребывание в стране.

В ответ на критику представители властей высказались в поддержку работы правительства по части приема беженцев. К концу года планируется построить 24 600 новых домов, а предоставление доступных домов — главный приоритет для правительства.

Напомним, что в Шотландии круизный лайнер превратили в плавучий лагерь для украинских беженцев, а в районе города Росток, на севере Германии, неизвестные подожгли гостиницу для беженцев из Украины. Произошедшее расследуется как политически мотивированное преступление на почве межнациональной ненависти.

Ранее Фокус сообщал, что домовладелец угрожает выселить украинку с 4 собаками в английской деревне Гэллостри. Власти сообщили, что искали жилье для харьковчанки, но никто не согласился ее принять — с домашними питомцами найти жилье сложнее. Женщина даже обращалась за помощью в местную церковь.