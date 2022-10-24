В Ірландії 750 біженців із України розміщують у приміщеннях будинків для людей похилого віку

Після закриття центру для біженців Citywest у Дубліні багатьом довелося повернутися в аеропорт. За даними влади, велика кількість місць, де могли б зупинитися українські біженці, розташована в сільській місцевості. Люди їдуть туди неохоче через складнощі з транспортом, але все ж таки "там є можливості".

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Близько 750 біженців із України розміщують у колишніх будинках для людей похилого віку або в блоках таких установ, що не використовуються, у кількох містах Ірландії. Про це повідомили представники Департаменту у справах дітей і рівноправності, передає Irish Times.

За даними журналістів, уряд зіткнувся зі зростанням тиску та намагається знайти житло для українців, які рятуються від війни. Згідно з офіційною статистикою, з 24 лютого в країну переїхали 42 тисячі біженців із України. За неофіційними даними, українських біженців, які перебралися в Ірландію, — майже 60 тисяч.

Днями повідомлялося, що центр прийому біженців Citywest у Дубліні закриють, оскільки вільних місць не залишилося.

Минулої п'ятниці міністр у справах дітей, рівноправності, інвалідності, інтеграції та молоді Родерік О'Горман, департамент якого відповідає за розміщення біженців із України, підтвердив, що не може гарантувати, що новоприбулим не доведеться спати на вулицях.

[ + – ] Можливостей знайти житло більше в сільській місцевості. Але не всі українці хочуть туди їхати через складнощі з транспортом.

Станом на сьогодні департамент забронював близько 25% усіх доступних місць, українців в Ірландії розселяють у таких місцях як:

готелі;

гуртожитки;

гостьові будинки;

закладене житло;

спортивні стадіони;

спортивні табори;

наметові споруди;

модульні блоки.

За словами представника Департаменту у справах дітей, близько 750 українців, яким надано тимчасовий міжнародний захист (ВOTP), розміщені в колишніх будинках для людей похилого віку або в невикористовуваних блоках будинків для людей похилогo віку, які ще функціонуть, по всій країні.

Разом із тим, за повідомленнями влади, переговори з жодним будинком для людей похилого віку, який працює, не ведуться, і громадян України розміщують тільки в будівлях, що не використовуються.

У квітні Управління з якості та медичної інформації (Hiqa) склало список будинків для людей похилого віку, знятих із реєстрації з 2019 року, де потенційно можуть бути розміщені українські біженці.

[ + – ] Ірландський міністр Родерік О'Горман

Водночас місцеві політики побоюються, що адміністраціям літніх будинків, можливо, доведеться селити українців в установах із догляду за літніми людьми, які працюють, і вони не хочуть припускати, щоб українці посідали місця ірландських громадян.

Після закриття центру для біженців Citywest у Дубліні минулого вікенду 42 біженцям із України повідомили, що для них немає місця. Українцям допомогли представники благодійної організації. Багатьом тим, хто залишився без житла, довелося повернутися в дублінський аеропорт, де вже почали споруджувати приміщення для прийому українців.

"Те, що сталося цими вихідними, неприпустимо", — заявив Саймон Ковені, глава Міністерства закордонних справ, за словами якого, щодо цього буде проведена нарада. Він також привітав рішення місцевої влади, яка в стислий термін прийняла майже 60 тисяч біженців.

За його словами, кількість розміщених біженців можна порівняти з населенням міста Вотерфорд, і країна "ніколи раніше не стикалася з подібним міграційним викликом".

Пані посол України в Ірландії Лариса Гераско повідомила, що, наскільки їй відомо, уряд уже розробляє відповідний план, а людям, які купили квитки та приїхали в Ірландію, слід заздалегідь повідомити про те, що місць немає.

Представник Червоного хреста Ліам О'Двайєр сказав, що владі потрібен ще один хаб для біженців, подібний до Citywest. За його словами, місцева влада має можливість, щоб розселити 2000 біженців. Він визнав, що велика кількість місць розташовані в сільській місцевості, куди люди їдуть неохоче через складнощі з транспортом, але сказав, що "там є можливості".

Водночас відсоток людей, які мають право на законне перебування в Ірландії, але які змушені через складнощі з доступним житлом перебувати в центрах для утримання біженців і нелегальних мігрантів, зріс до 56%.

Станом на 17 жовтня в центрах, де утримують прохачів притулку перед опрацюванням їхніх заявок, перебувала 4491 особа, включаючи 1250 дітей. Усі ці люди могли законно будь-коли залишити установу.

Станом на кінець червня таких було 3676, а наприкінці квітня — 2873.

Пільги для біженців в Ірландії

Прохачі притулку мають право на допомогу з оплатою житла в Ірландії (Housing Assistance Payment — HAP), як тільки їм надається статус біженця або дозвіл на перебування в країні.

У відповідь на критику представники влади висловилися на підтримку роботи уряду щодо прийому біженців. До кінця року планується збудувати 24 600 нових будинків, а надання доступних будинків — головний пріоритет для уряду.

Нагадаємо, що в Шотландії круїзний лайнер перетворили на плавучий табір для українських біженців, а в районі міста Росток, що на півночі Німеччини, невідомі підпалили готель для біженців із України. Подію розслідують як політично мотивований злочин на ґрунті міжнаціональної ненависті.

Раніше Фокус повідомляв, що домовласник погрожує виселити українку з 4 собаками в англійському селі Геллострі. Влада повідомила, що шукала житло для харків'янки, але ніхто не погодився її прийняти — з домашніми вихованцями знайти житло складніше. Жінка навіть зверталася по допомогу до місцевої церкви.