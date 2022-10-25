Полиция нравов в Иране убила еще одну 17-летнюю девушку на протестах, — The Mirror (фото)

По данным журналистов, которые ссылаются на данные правозащитников, Арнике Гаем Магами нанесли множество ударов дубинками по голове. Девушка впала в кому, и по прошествии 10 суток врачи констатировали смерть.

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На недавней акции протеста в Иране против принудительного ношения мусульманских платков сотрудники "Шариатской гвардии" нанесли смертельные травмы 17-летней Арнике Гаем Магами. Об этом сообщает The Mirror.

Сообщается, что силовики подкрались к девушке сзади и принялись избивать дубинками.

[ + – ] 17-летняя Арнике Гаем Магами стала очередной жертвой полиции нравов в Иране

На опубликованных кадрах девушка лежит в больничной палате. По данным независимых иранских СМИ, она впала в кому, и, спустя 10 суток после смерти головного мозга, врачи констатировали смерть.

По данным иранских правозащитников, участница протестов стала жертвой местных правоохранителей. Официальные лица страны, в свою очередь, утверждают, что она погибла в результате падения с четвертого этажа.

Правозащитники говорят, что после избиения на улице девушку отвезли в армейский госпиталь, чтобы скрыть правду.

Протесты охватили Иран после гибели 22-летней активистки Махсы Амини, которая приехала из Курдистана в Тегеран, чтобы навестить родственников.

Считается, что ее избивали в полицейском отделении. Есть свидетельства хакеров, которые, предположительно, получили доступ к медицинским записям, и утверждают, что у 22-летней жертвы были переломы черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Напомним, что прежде было известно о двух аналогичных случаях. Сотрудники полиции нравов в Иране убили двух девушек, 16 и 17 лет.

Ранее Фокус сообщал, что во время протестов в Иране была задержана дочь экс-президента, счет убитым идет на десятки.