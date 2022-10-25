Поліція моралі в Ірані вбила ще одну 17-річну дівчину на протестах, — The Mirror (фото)

За даними журналістів, які посилаються на дані правозахисників, Арніке Гаєм Магамі завдали безліч ударів палицями по голові. Дівчина впала в кому, і через 10 діб лікарі констатували смерть.

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На нещодавній акції протесту в Ірані проти примусового носіння мусульманських хусток співробітники "Шаріатської гвардії" завдали смертельних травм 17-річній Арніці Гаєм Магамі. Про це повідомляє The Mirror.

Повідомляється, що силовики підкралися до дівчини ззаду і почали бити кийками.

[ + – ] 17-річна Арніке Гаєм Магамі стала черговою жертвою поліції моралі в Ірані

На опублікованих кадрах дівчина лежить у лікарняній палаті. За даними незалежних іранських ЗМІ, вона впала в кому, і через 10 діб після смерті головного мозку лікарі констатували смерть.

За даними іранських правозахисників, учасниця протестів стала жертвою місцевих правоохоронців. Офіційні особи країни, зі свого боку, стверджують, що вона загинула через падіння з четвертого поверху.

Правозахисники кажуть, що після побиття на вулиці дівчину відвезли до армійського шпиталю, щоб приховати правду.

Протести охопили Іран після загибелі 22-річної активістки Махси Аміні, яка приїхала з Курдистану в Тегеран, щоб відвідати родичів.

Вважається, що її били у поліцейському відділку. Є свідчення хакерів, які, ймовірно, отримали доступ до медичних записів і стверджують, що в 22-річної жертви були переломи черепа, крововилив і набряк мозку.

Нагадаємо, що раніше було відомо про два аналогічні випадки. Співробітники поліції моралі в Ірані вбили двох дівчат, 16 і 17 років.

Раніше Фокус повідомляв, що під час протестів в Ірані було затримано дочку експрезидента, рахунок убитим іде на десятки.