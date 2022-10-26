"Зомби Анджелина Джоли" показала свое реальное лицо после тюрьмы (фото)

21-летняя Sahar Tabar удивляла подписчиков изможденным обликом, который одновременно напоминал известную киноактрису и мифологического оборотня. На днях вышла из заключения, отбыв 14 месяцев из своего 10-летнего срока по обвинению в богохульстве.

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Жительница Ирана, которая публиковала жуткие селфи со впалыми щеками, которые напоминали некую зомбифицированную Анджелину Джоли, после выхода из заключения показала аудитории, как она выглядит на самом деле. Об этом сообщает The Mirror.

Пользовательница с псевдонимом Sahar Tabar удивляла подписчиков изможденным обликом, что одновременно было похоже на известную киноактрису и мифологического оборотня. Но выяснилось, что на самом деле женщина выглядит несколько иначе, а изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.

[ + – ] Иранская Анджелина Джоли

21-летняя женщина, которую на самом деле зовут Фатима Кишванд, призналась, что все изображения были сгенерированы с помощью компьютерной программы.

[ + – ] Фатиму Кишванд впервые показали по иранскому телевидению

Выйдя недавно из заключения, она объяснила, что ее нынешний облик — это не результат косметических операций, и что фото в Instagram появлялись благодаря умению обращаться с фоторедакторами.

[ + – ] Девушке больше нравился образ невесты из мультфильма Тима Бертона

В 2019 году Сару Табар арестовали по обвинениям в коррупции и богохульстве, она провела в местах лишения свободы 14 месяцев из своего 10-летнего срока и вышла на свободу на фоне массовых протестов.

"То, что вы видели в Instagram, были изображения, созданные с помощью компьютерных эффектов", — сообщили государственные СМИ Ирана. В дальнейшем девушку впервые показали по телевидению. По словам инфлюенсера, она с детства хотела стать знаменитой, а с помощью киберпространства сделать это было проще, чем на театральных подмостках.

[ + – ] Изображение, похожее на Анджелину Джоли

В 2019 году автор публикаций говорила, что ее больше привлекает образ невесты из анимационного фильма Тима Бертона, чем внешний вид оскароносной голливудской актрисы.

Аккаунт Фатимы в Instagram появился в 2017 году и набрал около полумиллиона подписчиков, как выяснилось, благодаря навыками работы с Photoshop.

Напомним, что полиция нравов в Иране убила очередную 17-летнюю девушку на протестах. По данным журналистов, которые ссылаются на заявления правозащитников, Арнике Гаем Магами нанесли множество ударов дубинками, после чего наступила кома и смерть мозга. Спустя 10 суток врачи отключили ее от систем жизнеобеспечения.

Ранее Фокус сообщал, что Анджелина Джоли сыграет легендарную оперную певицу Марию Каллас. По словам Джоли, это огромная честь, то, что именно ей доверили перенести на экран легендарный образ.