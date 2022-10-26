Іранська зомбі Анджеліна Джолі показала свою реальну особу після в'язниці (фото)

21-річна Sahar Tabar дивувала підписників виснаженим виглядом, який одночасно нагадував відому кіноактрису та міфологічного перевертня. Днями вона вийшла із ув'язнення, відбувши 14 місяців зі свого 10-річного терміну за звинуваченням у богохульстві.

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Мешканка Ірану, яка публікувала моторошні селфі з запалими щоками, що нагадували якусь зомбіфіковану Анджеліну Джолі, після виходу із ув'язнення показала аудиторії, як вона виглядає насправді. Про це повідомляє The Mirror.

Користувачка із псевдонімом Sahar Tabar дивувала підписників виснаженим виглядом, що одночасно був схожий на відому кіноактрису та міфологічного перевертня. Але з'ясувалося, що насправді жінка виглядає дещо інакше, а зображення створено за допомогою штучного інтелекту.

[ + – ] Іранська Анджеліна Джолі

21-річна жінка, яку насправді звати Фатіма Кішванд, зізналася, що всі зображення було згенеровано за допомогою комп'ютерної програми.

[ + – ] Фатіму Кішванд вперше показали з іранського телебачення

Вийшовши нещодавно з ув'язнення, вона пояснила, що її нинішній вигляд — це не результат косметичних операцій, і що фото в Instagram з'являлися завдяки вмінню користуватися фоторедакторами.

[ + – ] Дівчині більше подобався образ нареченої з мультфільму Тіма Бертона

У 2019 році Сару Табар заарештували за звинуваченнями в корупції та богохульстві, вона провела в місцях позбавлення волі 14 місяців зі свого 10-річного терміну і вийшла на волю на тлі масових протестів.

"Те, що ви бачили у Instagram, були зображення, створені за допомогою комп'ютерних ефектів", — повідомили державні ЗМІ Ірану. Надалі дівчину вперше показали на телебаченні. За словами інфлуенсерки, вона з дитинства хотіла стати знаменитою, а за допомогою кіберпростору зробити це було простіше, ніж на театральних підмостках.

[ + – ] Зображення, схоже на Анджеліну Джолі

У 2019 році авторка публікацій говорила, що її більше приваблює образ нареченої з анімаційного фільму Тіма Бертона, ніж зовнішній вигляд оскароносної голлівудської актриси.

Профіль Фатіми в Instagram з'явився у 2017 році і набрав близько півмільйона підписників, як вияснилося, завдяки навичкам роботи з Photoshop.

Нагадаємо, що поліція моралі в Ірані вбила чергову 17-річну дівчину на протестах. За даними журналістів, які посилаються на заяви правозахисників, Арніке Гаєм Магамі завдали безліч ударів палицями, після чого настала кома та смерть мозку. Через 10 діб лікарі відключили її від систем життєзабезпечення.

Раніше Фокус повідомляв, що Анджеліна Джолі зіграє легендарну оперну співачку Марію Каллас. За словами Джолі, це величезна честь, що саме їй довірили перенести на екран легендарний образ.