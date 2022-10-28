Ел водоросли и мидии: британец чудом выжил после двух дней в холодном Ла-Манше (фото, видео)

Мужчина подвергся сильному переохлаждению. Когда матросы рыболовного судна подняли его на борт и измерили температуру — градусник показал 26°C, что было чревато летальным исходом.

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Житель Великобритании, который перевернулся на надувном каяке, пытаясь переплыть Ла-Манш и попасть во Францию, в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Накануне утром матросы рыболовного судна случайно заметили его в воде. Об этом сообщает Het Urkerland

Мужчина отправился из Дувра во Францию, но на опасном судоходном маршруте ненадежное плавсредство перевернулось. Единственной возможностью выжить было — уцепиться за плавучий буй. Так 28-летний байдарочник провел двое суток, питаясь водорослями и мидиями.

[ + – ] Мужчина подвергся сильному переохлаждению

Администрация Ла-манша сообщила, что мужчину подобрали рыбаки, которые заметили его на расстоянии примерно полупути от Дувра до французского побережья.

[ + – ] Спасатели поднимают незадачливого спортсмена

Матросы судна De Madelaine из нидерландского города Урка подобрали британца в Ла-Манше примерно в 11 часов утра.

Представители приморской префектуры сообщили, что мужчина находится в сознании, может говорить, но нуждается в лечении. На вертолете его доставили в реанимационное отделение больницы города Булонь-сюр-Мер.

[ + – ] Спасенному байдарочнику предложили баточник "Сникерс"

Капитан корабля компании Теунис де Бур увидел в бинокль "нечто сумасшедшее" — изможденного человека в одних плавательных шортах, отчаянно машущено кораблю.

Несмотря на опасные погодные условия, рыбакам удалось подойти достаточно близко к британцу и бросить спасательный круг.

[ + – ] Буй, на котором дрейфовал мореплаватель из Великобритании

Сообщается, что мужчина подвергся сильному переохлаждению. Когда ему помогли подняться на борт и измерили температуру, градусник показал 26°C, это было чревато летальным исходом. Британец также был в ушибах и обезвожен.

[ + – ] Байдарочнику повезло, поскольку рыбаки изначально не планировали выходить в море

"Глаза были впавшими, это чудо, что он выжил", — рассказал капитан Де Бур о невероятном случае выживания в океане. Он также добавил, что команда матросов предложила измученному британцу шоколадный батончик Snickers.

Байдарочнику повезло, т.к. рыбаки изначально не планировали выходить в море, их появление было вынужденным, из-за того, что их разочаровал утренний улов.

Напомним, что в Индонезии пропавший рыбак провел 12 часов в океане и выжил благодаря пластиковой канистре. В операции были задействованы 30 человек, которые обыскали район океана площадью примерно 150 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии спортсмен чудом выжил после того, как акула прокусила лодку. Обломки поврежденного каяка волны вынесли на берег. Вместе с тем, австралиец не считает, что акулы должны отпугивать жителей Зеленого континента от занятий водными видами спорта.