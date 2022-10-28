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Мир

Ел водоросли и мидии: британец чудом выжил после двух дней в холодном Ла-Манше (фото, видео)

спасся в океане, Буй, ламанш
Фото: Facebook | Мужчина подвергся сильному переохлаждению

Мужчина подвергся сильному переохлаждению. Когда матросы рыболовного судна подняли его на борт и измерили температуру — градусник показал 26°C, что было чревато летальным исходом.

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Житель Великобритании, который перевернулся на надувном каяке, пытаясь переплыть Ла-Манш и попасть во Францию, в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Накануне утром матросы рыболовного судна случайно заметили его в воде. Об этом сообщает Het Urkerland

Мужчина отправился из Дувра во Францию, но на опасном судоходном маршруте ненадежное плавсредство перевернулось. Единственной возможностью выжить было — уцепиться за плавучий буй. Так 28-летний байдарочник провел двое суток, питаясь водорослями и мидиями.

спасся в океане, Буй, ламанш Fullscreen
Мужчина подвергся сильному переохлаждению

Администрация Ла-манша сообщила, что мужчину подобрали рыбаки, которые заметили его на расстоянии примерно полупути от Дувра до французского побережья.

Спасатели поднимают незадачливого спортсмена

Матросы судна De Madelaine из нидерландского города Урка подобрали британца в Ла-Манше примерно в 11 часов утра.

Представители приморской префектуры сообщили, что мужчина находится в сознании, может говорить, но нуждается в лечении. На вертолете его доставили в реанимационное отделение больницы города Булонь-сюр-Мер.

Спасенному байдарочнику предложили баточник "Сникерс" Fullscreen
Спасенному байдарочнику предложили баточник "Сникерс"

Капитан корабля компании Теунис де Бур увидел в бинокль "нечто сумасшедшее" — изможденного человека в одних плавательных шортах, отчаянно машущено кораблю.

Несмотря на опасные погодные условия, рыбакам удалось подойти достаточно близко к британцу и бросить спасательный круг.

Буй, ламанш Fullscreen
Буй, на котором дрейфовал мореплаватель из Великобритании

Сообщается, что мужчина подвергся сильному переохлаждению. Когда ему помогли подняться на борт и измерили температуру, градусник показал 26°C, это было чревато летальным исходом. Британец также был в ушибах и обезвожен.

байдарочник ла-манш Fullscreen
Байдарочнику повезло, поскольку рыбаки изначально не планировали выходить в море

"Глаза были впавшими, это чудо, что он выжил", — рассказал капитан Де Бур о невероятном случае выживания в океане. Он также добавил, что команда матросов предложила измученному британцу шоколадный батончик Snickers.

Байдарочнику повезло, т.к. рыбаки изначально не планировали выходить в море, их появление было вынужденным, из-за того, что их разочаровал утренний улов.

Напомним, что в Индонезии пропавший рыбак провел 12 часов в океане и выжил благодаря пластиковой канистре. В операции были задействованы 30 человек, которые обыскали район океана площадью примерно 150 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии спортсмен чудом выжил после того, как акула прокусила лодку. Обломки поврежденного каяка волны вынесли на берег. Вместе с тем, австралиец не считает, что акулы должны отпугивать жителей Зеленого континента от занятий водными видами спорта.