Їв водорості та мідії: британець дивом вижив після двох днів у холодному Ла-Манші (фото, відео)

Чоловік отримав сильне переохолодження. Коли матроси рибальського судна підняли його на борт і виміряли температуру — градусник показав 26°C, що могло призвести до смерті.

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Житель Великобританії, який перекинувся на надувному каяку, намагаючись переплисти Ла-Манш і потрапити до Франції, у тяжкому стані потрапив до реанімації. Напередодні вранці матроси рибальського судна випадково помітили його у воді. Про це повідомляє Het Urkerland.

Чоловік вирушив із Дувру до Франції, але на небезпечному судноплавному маршруті ненадійний плавзасіб перекинувся. Єдиною нагодою вижити було — вчепитися за плавучий буй. Так 28-річний байдарочник провів дві доби, харчуючись водоростями та мідіями.

[ + – ] Чоловік отримав сильне переохолодження

Адміністрація Ла-Маншу повідомила, що чоловіка підібрали рибалки, які помітили його на відстані приблизно напівшляху від Дувру до французького узбережжя.

[ + – ] Рятувальники піднімають невдачливого спортсмена

Матроси судна De Madelaine із нідерландського міста Урк підібрали британця у Ла-Манші приблизно об 11 годині ранку.

Представники приморської префектури повідомили, що чоловік перебуває у свідомості, може говорити, але потребує лікування. На гелікоптері його доставили до реанімаційного відділення лікарні міста Булонь-сюр-Мер.

[ + – ] Врятованому байдарочнику запропонували баточник "Снікерс"

Капітан корабля компанії Теуніс де Бур побачив у біноклі "щось божевільне" — виснажену людину в одних плавальних шортах, яка відчайдушно махала кораблю.

Попри небезпечні погодні умови, рибалкам вдалося підійти досить близько до британця та кинути рятувальне коло.

[ + – ] Буй, на якому дрейфував мореплавець із Великобританії

Повідомляється, що чоловік отримав сильне переохолодження. Коли йому допомогли піднятися на борт і виміряли температуру, градусник показав 26°C, це призвело до смерті. Британець також був у забитих місцях і зневоднений.

[ + – ] Байдарочнику пощастило, оскільки рибалки спочатку не планували виходити у море

"Очі були впалими, це диво, що він вижив", — розповів капітан Де Бур про неймовірний випадок виживання в океані. Він також додав, що команда матросів запропонувала змученому британцю шоколадний батончик Snickers.

Байдарочнику пощастило, адже рибалки спочатку не планували виходити в море, їхня поява була вимушеною через те, що їх розчарував ранковий улов.

Нагадаємо, що в Індонезії зниклий рибалка провів 12 годин в океані і вижив завдяки пластиковій каністрі. В операції було задіяно 30 осіб, які обшукали район океану площею приблизно 150 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії спортсмен дивом вижив після того, як акула прокусила човен. Уламки пошкодженого каяка хвилі винесли на берег. Водночас австралієць не вважає, що акули мають відлякувати мешканців Зеленого континенту від занять водними видами спорту.