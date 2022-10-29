В Японии запретили костюмы для Хэллоуина в поездах после резни, устроенной "Джокером" (фото, видео)

Согласно заявлению пресс-службы токийского железнодорожного оператора Keio Corporation, костюмы к Хэллоуину могут пугать других. Местные жители еще не забыли о том, что мужчина, одетый в костюм "Джокера" устроил пожар в вагоне и нанес смертельное ранение пожилой женщине.

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Власти Токио попросили жителей не заходить в поезда в пугающих костюмах и напомнили о прошлогоднем трагическом случае, когда мужчина, одетый как герой Хоакина Феникса из кинофильма "Джокер", убил одного и ранил 17 других пассажиров токийской железнодорожной сети. Об этом сообщает Sora News 24.

"Во время празднования Хэллоуина, пожалуйста, не заходите в поезда в костюмах, которые могут напугать других", — говорится в сообщении железнодорожного оператора Keio Corporation.

[ + – ] Видео ареста "Джокера"

Представители компании, которая управляет основными маршрутами в японских городах и пригородах подтвердили, что планируют усилить меры безопасности и задействовать больше патрулей в праздничный сезон.

Вечером на Хэллоуин 2021 года, когда поезд остановился на станции Тефу, 24-летний мужчина в пестром костюме ударил 72-летнюю женщину 30-сантиметровым ножом. Этот случай произошел на глазах у переполненного вагона.

[ + – ] Пассажир поезда, одетый как Джокер

Когда люди бросились наутек, мужчина в костюме Джокера, облил поезд воспламеняющейся жидкостью и поджег, в результате пламя охватило и соседний вагон.

Кто-то из пассажиров успел дотянуться до тревожной кнопки и сообщить о случившемся машинисту. После аварийной остановки на следующей станции людям пришлось выбираться наружу из окон.

Когда приехали медики "скорой", они застали пострадавшую пожилую женщину уже без сознания.

16 других пострадавших отравились дымом и были госпитализированы.

[ + – ] Пассажиры выбираются из поезда

Один из свидетелей рассказал журналистам, что это было похоже на какой-то праздничный номер к Хэллоуину.

Он видел, как люди в панике бежали, а за ними шел "Джокер" и размахивал длинным окровавленным ножом.

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