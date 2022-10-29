У Японії заборонили костюми для Геловіну в потягах після різанини, влаштованої "Джокером" (фото, відео)

Згідно із заявою пресслужби токійського залізничного оператора Keio Corporation, костюми до Геловіну можуть лякати інших. Місцеві жителі ще не забули про те, що чоловік, одягнений у костюм Джокера, влаштував пожежу у вагоні та завдав смертельного поранення літній жінці.

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Влада Токіо попросила мешканців не заходити в потяги в страшних костюмах і нагадала про торішній трагічний випадок, коли чоловік, одягнений як герой Хоакіна Фенікса з кінофільму "Джокер", убив одного та поранив 17 інших пасажирів токійської залізничної мережі. Про це повідомляє Sora News 24.

"Під час святкування Геловіну, будь ласка, не заходьте в потяги в костюмах, які можуть налякати інших", — ідеться в повідомленні залізничного оператора Keio Corporation.

[ + – ] Відео арешту "Джокера"

Представники компанії, яка керує основними маршрутами в японських містах і передмістях, підтвердили, що планують посилити заходи безпеки та задіяти більше патрулів у святковий сезон.

Увечері на Геловін 2021 року, коли потяг зупинився на станції Тефу, 24-річний чоловік у строкатому костюмі вдарив 72-річну жінку 30-сантиметровим ножем. Цей випадок стався на очах переповненого вагона.

[ + – ] Пасажир поїзда, одягнений, як Джокер

Коли люди кинулися навтьоки, чоловік у костюмі Джокера облив поїзд займистою рідиною і підпалив, в результаті полум'я охопило й сусідній вагон.

Хтось із пасажирів встиг дотягнутися до тривожної кнопки та повідомити про машиністу. Після аварійної зупинки на наступній станції людям довелося вибиратися назовні.

Коли приїхали медики "швидкої", вони застали постраждалу літню жінку вже непритомну.

16 інших постраждалих отруїлися димом і були госпіталізовані.

[ + – ] Пасажири вибираються з поїзда

Один зі свідків розповів журналістам, що це було схоже на якийсь святковий номер до Геловіну.

Він бачив, як люди в паніці бігли, а за ними йшов "Джокер" і розмахував довгим закривавленим ножем.

Раніше Фокус повідомляв про топ-5 найстрашніших фільмів 2022 року на Геловін. Ніч із 31 жовтня на 1 листопада, коли святкують Геловін, — найкращий час подивитися фільми 2022 року про зомбі, маніяків та інших прибульців.

Нагадаємо, що зомбіфікована Анджеліна Джолі з Ірану показала своє справжнє обличчя після виходу з в'язниці. 21-річна власниця акаунту в Instagram із ніком Sahar Tabar нещодавно звільнилася з місць ув'язнення, де провела 14 місяців. Суд Ірану визнав жінку винною в богохульстві та засудив до 10 років.