Маньяки, зомби и пришельцы. Топ-5 самых страшных фильмов 2022 года на Хэллоуин

Ночь с 31 октября на 1 ноября, когда празднуют Хэллоуин – лучшее время для просмотра ужастиков, которые предусмотрительно снимали в 2022 году.

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Существуют классические фильмы ужасов, которые транслируются каждый год на Хэллоуин. Многие лично для себя складывают топ именно тех фильмов, которые пугают их больше всего. Но 2022 год оказался богат на ремейки классики и интересные новинки.

Так, Фокус предлагает разнообразить Ночь всех святых и побоятся под аккомпанемент самых свежих и страшных ужастиков 2022 года.

Черный телефон

The Black Phone

Режиссер Скотт Дерриксон снял фильм про маньяка, который похищает 13-летнего подростка по имени Финни Шоу и запирает его в звуконепроницаемом подвале, из которого не слышно звуков. Самый примечательный предмет обстановки: старомодный черный телефон на стене. Он отключен, но вскоре Финни понимает, что те, кто звонят ему по телефону – могут помочь ему сбежать.

[ + – ] Трейлер фильма "Черный телефон"

Главную роль в фильме исполнил Итан Хоук. Зрители уже заявили, что фильм получился на редкость страшным и напряженным. Впрочем, это киноадаптация рассказа Джо Хилла, сына великого и ужасного Стивена Кинга, так что иначе и быть не могло.

Крик

Scream

Фильм "Крик" 2022 года — это продолжение культового слэшера и пятый фильм фрашизы. Сидни Прескотт возвращается в свой старый родной город, чтобы разобраться в ужасающем деле об убийствах, которые совершает серийный убийца в маске по прозвищу Призрачное лицо.

[ + – ] Трейлер фильма "Крик"

Сидни ждет очень запутанное дело, а зрителей – очень напряженное и страшное зрелище.

Хэллоуин заканчивается

Halloween Ends

Фильм Дэвида Гордона Грина – уже пятнадцатый в еще одной классической ужасающей франшизе. К роли Лори Строуд вернулась Джейми Ли Кертис, которая исполнила главную роль в первом фильме про маньяка Майка Майерса, вышедшем в 1978 году.

[ + – ] Трейлер фильма "Хэллоуин заканчивается"

По сюжету картины "Хэллоуин заканчивается" Лора Строуд живет со своей внучкой Эллисон и заканчивает писать свои мемуары о пережитом в прошлом ужасе, но она и не предполагает, что ее ждет возвращение убийцы в маске.

Безумная дорога

Wyrmwood: Apocalypse

В Хэллоуин не обойтись без фильмов о зомби. В фильме "Безумная дорога" рассказывается история бывшего военного Риза, который пытается выжить в кишащей зомби австралийской пустоши.

[ + – ] Трейлер фильма "Безумная дорога"

Так как в зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором, а кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Ризу придется спасать девушку, противостоять ордам живых мертвецов и даже бывшим коллегам-военным.

Нет

Nope

Фильм запутанным сюжетом про прибытие инопланетян снял создатель еще одной мрачной картины "Прочь" Джордан Пил.

[ + – ] Трейлер фильма "Нет"

Героям фильма, проживающим на маленьком ранчо, придется противостоять не ордам зомби, или жуткому маньяку в маске, а таинственному нечто, которое пожирает животных и людей.

Напомним, ранее Фокус писал о самых страшных фильмах за сто лет, которые признавались самыми ужасающими в свое время.

А перед Хэллоуином интересно будет узнать и о отелях, в которых гости гарантированно могут встретить призраков. Чаще всего они дружелюбны, хоть и могут напугать своим появлением. И ознакомится с правилами праздника. Так как есть немало хэллоуинских традиций, которые стоит соблюдать.

Кто уже пересмотрел все фильмы и побывал во всех отелях с потусторонними гостями, может пощекотать нервы одной из игр, которые навсегда закрепились в топе самых пугающих.