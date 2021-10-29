Хэллоуин 2021. Что можно и чего категорически нельзя делать в канун Дня Всех Святых

Праздник отмечают с 31 октября на 1 ноября, и, ввиду давности праздника, его сопровождают многочисленные приметы и поверья

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября, в канун Дня Всех Святых. В 2021 году он выпадает на воскресенье. Примечательно, что в этом году в Украине именно 31 октября будут переводить часы на зимнее время, поэтому сутки продлятся 25 часов. Так что времени на хороший испуг у нас будет больше.

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История праздника

Хэллоуин, а также Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' Eve еще называют Ведьминой ночью и Днем Всех Святых. Последнее название он получил с распространением христианства, когда стало ясно, что лучше старые языческие праздники адаптировать к новым реалиям, чем избавляться от них. Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии отмечать "день мертвых" и дни жатвы, а также празднику Самайн, который отмечали в Шотландии.

Традиция выпрашивать сладости появилась только в XVI веке. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от дома к дому, требуя лакомства. А наряжаться в карнавальные костюмы начали только на рубеже XIX и XX веков. В США праздник стал популярным благодаря массовой эмиграции шотландцев и ирландцев.

Символы праздника

Главный символ – это, конечно, тыква, вырезанная в форме черепа. Его называют "светильник Джека" (англ. Jack-o'-lantern). Традиция пошла от кельтов, которые делали такие фонари из репы, чтобы помочь душам найти путь и отогнать нечистую силу от дома. В США репа была дефицитом, так что ее заменили тыквой. Впервые создание светильников из тыкв в Америке было зафиксировано в 1837 году. Ранее этот ритуал просто проводили во время сбора урожая.

[ + – ] Дом в Нью-Йорке, празднично украшенный к Хэллоуину Фото: Getty Images

Еще один символ – карнавальные костюмы и традиция скрывать лицо. Ранее это делалось, чтобы спрятаться от злых духов, теперь – ради веселья.

Цвета Хэллоуина – черный и оранжевый. А символы теперь – все что связано с мистикой и ужасами. Популярными становятся и персонажи популярных фильмов и сериалов. Так это произошло и с недавним хитом "Игра в кальмара".

[ + – ] Хайди Клум, Билл Каулитц и Том Каулитц на Хэллоуин Фото: Instagram heidiklum [ + – ] Том Каулитц и Хайди Клум Фото: Instagram heidiklum

Хэллоуин не является государственным праздником, однако, в Великобритании, Ирландии и США по популярности он уступает только Рождеству. Сейчас он превратился во веселую пору костюмированных вечеринок, когда даже взрослые и знаменитости дают себе возможность повеселиться и подурачиться. Но есть и те, кто празднует Хэллоуин со всей серьезностью, отдавая дань его мрачной и мистической истории. Ведь этот праздник сопровождают множество примет, как новых, так и старинных.

Фокус выяснил, что можно, а чего категорически нельзя делать в День Всех Святых.

Гадания на Хэллоуин

На Хэллоуин можно и нужно гадать. Девушки бросают за спину кожуру яблока и по виду упавшей кожуры предсказывают первую букву имени будущего супруга.

А еще, если сесть у зеркала со свечой, то в зеркальной глади можно попытаться разглядеть черты суженого.

Если повесить на спинку стула чистую ночную сорочку, лечь в этой же комнате и не спать всю ночь, то можно увидеть суженого, который придет за сорочкой. А если он не придет, то свадьбы не видать ближайшие три года.

Популярно и гадание на желание по тыквенным семечкам. В левой руке надо зажать тыквенное семечко, а в правой — сырое. Потом задумать желание и попросить друга угадать, в какой руке жареное семечко. Если он угадал – желание сбудется.

Традиционные блюда на Хэллоуин

На Хэллоуин готовятся традиционные блюда: яблоки в карамели, ириски и конфеты в виде кукурузы. А в Ирландии хозяйки пекут специальный хлеб бармбрэк с изюмом. В тесто добавляют горох, щепку, монеты, кольцо и лоскуток ткани. Когда хлеб разрезают и раздают гостям, то по попавшемуся предмету предсказывают будущее. Горох говорит о том, что не стоит ждать скорой свадьбы, щепка – к неприятностям в семье, монета – к достатку, кольцо – к скорой свадьбе, ткань – к безденежью.

Что нельзя делать на Хэллоуин

[ + – ] Фонарь из тыквы Фото: Соцсети

Нельзя пускать в дом черного кота, который внезапно оказался у дверей, потому что в виде животного в дом может попасть злой дух;

Нельзя убивать пауков;

Нельзя оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца его может проклясть нечисть. Касается это и любых личных вещей: их надо прятать в доме;

Нельзя оставлять открытыми двери и окна – через них злые духи могут пробраться в дом.

Нельзя отказывать тем, кто просит денег или помощи;

Нельзя оборачиваться, если услышите шаги за спиной – это могут быть мертвецы;

Нельзя оставаться в доме одному – можно стать жертвой злых духов.

Что можно делать на Хэллоуин

[ + – ] Девушки в костюмах ведьм на Хэллоуин Фото: Getty Images

Разрешается пить крепкие спиртные напитки и играть в азартные игры. Особенно приветствуется в эту ночь такой напиток, как глинтвейн – вино с пряностями;

Разливать спиртное на перекрестках. Считается в эту ночь грань между этим миром и миром мертвых истончается, а потому стоит угостить духов выпивкой. В Британии в этот день наливают бездомным, так как, по поверью, духи усопших в этот день могут вселяться в тела бродяг;

Делать непристойные предложения. Считается, в старину обряды включали в себя сексуальные оргии, так что это даже традиционно – заняться с кем-то сексом на Хэллоуин;

Отправляться в гости за лакомствами. Считается, что в эту ночь духи мертвых возвращаются в мир живых в поисках пищи и тепла, а в компании разодетых в страшные костюмы людей им проще затеряться и получить желаемое, что сулит удачу тому, кто их угостит;

Оставлять у дома ветку орехового дерева и тыкву со свечой внутри – это отпугнет зло.

Приметы и поверья на Хэллоуин

Если в доме заметили паука или летучую мышь – это наверняка наблюдающий за вами покойный предок;

Увидеть сову рядом с домом — дурной знак: быть в доме покойнику;

Если летучая мышь кружит вокруг дома, но не садится – быть хорошему урожаю;

Если часто в доме гаснут свечи – это значит, что рядом бродит много злых духов;

Чтобы отпугнуть злых духов, нужно носить одежду, или хотя бы один предмет одежды наизнанку.