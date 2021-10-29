Гелловін 2021. Що можна і чого категорично не можна робити напередодні Дня Всіх Святих

Свято відзначають із 31 жовтня на 1 листопада, і, зважаючи на давність свята, його супроводжують численні прикмети та повір'я

Гелловін традиційно відзначають 31 жовтня, напередодні Дня Всіх Святих. 2021 року він випадає на неділю. Примітно, що цього року в Україні саме 31 жовтня переводитимуть годинники на зимовий час, тож доба триватиме 25 годин. Тож часу на добрий переляк у нас буде більше.

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Історія свята

Гелловін, а також Halloween, All Hallows' Eve або All Saints' Eve ще називають Відьминою ніччю та Днем Усіх Святих. Останню назву він отримав із поширенням християнства, коли стало зрозуміло, що краще старі язичницькі свята адаптувати до нових реалій, ніж позбавлятися їх. Гелловін — сучасне свято, що сягає традицій стародавніх кельтів Ірландії відзначати "день мертвих" і дні жнив, а також свята Самайн, яке відзначали в Шотландії.

Традиція випрошувати солодощі з'явилася лише в XVI столітті. Діти й дорослі одягали тканинні маски та ходили від будинку до будинку, вимагаючи ласощів. А вбиратися в карнавальні костюми почали лише на рубежі XIX і XX століть. У США свято стало популярним завдяки масовій еміграції шотландців та ірландців.

Символи свята

Головний символ – це, звичайно, гарбуз, вирізаний у формі черепа. Його називають "світильник Джека" (англ. Jack-o'-lantern). Традиція пішла від кельтів, які робили такі ліхтарі з ріпи, щоб допомогти душам знайти шлях і відігнати нечисту силу від дому. У США ріпа була дефіцитом, тож її замінили гарбузом. Уперше створення світильників із гарбуза в Америці було зафіксовано в 1837 році. Раніше цей ритуал просто проводили під час збирання врожаю.

[ + – ] Будинок у Нью-Йорку, святково прикрашений на Гелловін. Фото: Getty Images

Ще один символ – карнавальні костюми та традиція приховувати обличчя. Раніше це робилося, щоб сховатися від злих духів, тепер заради веселощів.

Кольори Гелловіна – чорний і помаранчевий. А символи тепер – усе, що пов'язане з містикою та жахами. Популярними стають і персонажі популярних фільмів та серіалів. Так це сталося і з недавнім хітом "Гра в кальмара".

[ + – ] Гейді Клум, Білл Каулітц і Том Каулітц на Гелловін Фото: Instagram heidiklum [ + – ] Том Каулітц та Гайді Клум Фото: Instagram heidiklum

Гелловін не є державним святом, проте, у Великобританії, Ірландії та США за популярністю він поступається лише Різдву. Зараз він перетворився на веселу пору костюмованих вечірок, коли навіть дорослі та знаменитості дають собі можливість повеселитися й подуріти. Але є й ті, хто святкує Гелловін із усією серйозністю, віддаючи данину його похмурій і містичній історії. Адже це свято супроводжують безліч прикмет, як нових, так і старовинних.

Фокус з'ясував, що можна, а чого категорично не можна робити в День Усіх Святих.

Ворожіння на Гелловін

На Гелловін можна й треба ворожити. Дівчата кидають за спину шкірку яблука і за виглядом шкірки, що впала, передбачають першу літеру імені майбутнього чоловіка.

А ще, якщо сісти біля дзеркала зі свічкою, то в дзеркальній гладіні можна спробувати розглянути риси судженого.

Якщо повісити на спинку стільця чисту нічну сорочку, лягти в цій кімнаті та не спати всю ніч, то можна побачити судженого, який прийде за сорочкою. А якщо він не прийде, то весілля не бачити найближчі три роки.

Популярне й ворожіння на бажання по гарбузовому насінню. У лівій руці треба затиснути гарбузове насіння, а в правій — сире. Потім задумати бажання і попросити друга вгадати, в якій руці смажене насіння. Якщо він вгадав – бажання здійсниться.

Традиційні страви на Гелловін

На Гелловін готують традиційні страви: яблука в карамелі, іриски та цукерки у вигляді кукурудзи. А в Ірландії господині печуть спеціальний хліб бармбрек із родзинками. У тісто додають горох, тріску, монети, кільце та клаптик тканини. Коли хліб розрізають і роздають гостям, то за предметом, що попався, передбачають майбутнє. Горох говорить про те, що не варто чекати швидкого весілля, тріска — до неприємностей у сім'ї, монета — до статку, кільце — до швидкого весілля, тканина — до безгрошів'я.

Що не можна робити на Гелловін

[ + – ] Ліхтар із гарбуза Фото: Соцсети

Не можна пускати в будинок чорного кота, який раптово опинився біля дверей, бо у вигляді тварини до дому може потрапити злий дух;

Не можна вбивати павуків;

Не можна залишати білизну на мотузці, тому що після заходу сонця її може проклясти нечисть. Стосується це й будь-яких особистих речей: їх треба ховати в домі;

Не можна залишати відчиненими двері та вікна – через них злі духи можуть пробратися до будинку.

Не можна відмовляти тим, хто просить грошей чи допомоги;

Не можна обертатись, якщо почуєте кроки за спиною, – це можуть бути мерці;

Не можна залишатися в будинку одному – можна стати жертвою злих духів.

Що можна робити на Гелловін

[ + – ] Дівчата в костюмах відьом на Гелловін. Фото: Getty Images

Дозволяється пити міцні спиртні напої та грати в азартні ігри. Особливо вітається цієї ночі такий напій як глінтвейн – вино з прянощами;

Розливати спиртне на перехрестях. Вважається, цієї ночі межа між цим світом і світом мертвих стає тоншою, а тому варто пригостити духів випивкою. У Британії в цей день наливають бездомним, оскільки, за повір'ям, духи померлих у цей день можуть вселятися в тіла волоцюг;

Робити непристойні пропозиції. Вважається, за старих часів обряди включали в себе сексуальні оргії, так що це навіть традиційно — зайнятися з кимось сексом на Гелловін;

Вирушати в гості за ласощами. Вважається, що цієї ночі духи мертвих повертаються у світ живих у пошуках їжі та тепла, а в компанії одягнених у страшні костюми людей їм простіше загубитися й отримати бажане, що обіцяє удачу тому, хто їх пригостить;

Залишати біля будинку гілку горіхового дерева та гарбуз зі свічкою всередині – це відлякає зло.

Прикмети та повір'я на Гелловін

Якщо в будинку помітили павука або кажана — це, напевно, покійний предок, який спостерігає за вами;

Побачити сову поряд із будинком — поганий знак: бути в будинку покійнику;

Якщо кажан кружляє навколо будинку, але не сідає – бути гарному урожаю;

Якщо часто в будинку гаснуть свічки – це означає, що поряд блукає багато злих духів;

Щоб злякати злих духів, потрібно носити одяг або хоча б один предмет одягу навиворіт.